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Сергей Барбарез: Искаме да се представим достойно на Световното, а не просто да участваме

  • 6 юни 2026 | 03:58
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Босна и Херцеговина ще започне участието си на Световното първенство следващата седмица. Селекционерът Сергей Барбарез се спря на пътя, който отборът му е изминал до Мондиала, атмосферата, която е съпътствала националния отбор, и очакванията от предстоящия турнир.

Триумфът над Италия във финала на баража донесе на „змейовете“ едно от най-значимите постижения в новата история на босненско-херцеговинския футбол, а Барбарез подчертава, че успехът е резултат от месеци работа на целия отбор.

"Последните два месеца бяха много интензивни от емоционална гледна точка за всички нас. Класирането за Световното първенство беше награда за огромния труд, положен с доверието и саможертвата на играчите, треньорския щаб и всички, които са част от отбора", заяви Барбарез.

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Той специално изтъкна подкрепата, която националният отбор е получил по време на квалификационния цикъл, както в страната, така и сред диаспората.

"Получихме огромна подкрепа от хора от цялата страна, както и от босненци и херцеговци по света. Футболът не може да реши всички проблеми, но има уникалната сила да обединява хората. Ако можем поне малко да допринесем за това чувство на единство, тогава сме горди с това, което правим", сподели бившият нападател.

Селекционерът на Босна и Херцеговина подчерта, че неговият отбор не отива на най-големия световен футболен форум с намерението да бъде само участник, а иска да покаже характер и да остави сериозно впечатление.

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"Ще кажа на играчите да се наслаждават на всеки момент, но и да разбират отговорността, която носят, когато представят страната си на най-голямата футболна сцена. Ние не дойдохме на Мондиала само за да участваме. Искаме да се състезаваме, да бъдем смели и да покажем своята идентичност във всеки мач. Най-важното е да завършим турнира, знаейки, че сме дали всичко от себе си. Ако играем със смелост, дисциплина и гордост, тогава, независимо от резултата, можем да се върнем у дома с високо вдигнати глави", обясни Барбарез.

Сред най-опитните играчи в състава на Босна и Херцеговина все още е капитанът Един Джеко, за когото Барбарез смята, че има безценна роля в съблекалнята и на терена.

"Да имаш Един Джеко в отбора е огромно предимство за всеки треньор. Неговото качество е очевидно, а неговият опит, лидерство и професионализъм са ценни за по-младите играчи. Той е един от най-великите играчи в историята на босненския футбол и неговото присъствие помага на целия отбор да расте. Играчите го слушат, уважават и ежедневно се учат от него", заяви Сергей Барбарез.

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Снимки: Imago

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