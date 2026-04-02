Легендата Бруно Конти напуска Рома след половин век в клуба

След повече от петдесет години съвместна история, пътищата на Бруно Конти и Рома се разделят. Новината, съобщена от журналиста Пиеро Тори, разкрива, че решението вече е взето: договорът на легендата, който изтича на 30 юни, няма да бъде подновен.



71-годишният идол на „джалоросите“ е избрал да се оттегли окончателно от футбола, за да се посвети на семейството си в родния Нетуно. Това сбогуване затваря един огромен кръг. От символ на терена и шампион на Италия до директор в школата, Конти остави незаличима следа в академията на Рома. Под негово ръководство клубът произведе таланти, генерирали капиталови печалби за над 300 милиона евро. През последните години той заемаше поста на селекционер за отборите до 14 години.

В основата на решението, освен възрастта, стоят и дълбоките промени в младежкия футбол, който днес е далеч от неговата визия. Смята се, че Конти е усетил нарастваща изолация в новата корпоративна структура на клуба. Преструктурирането на школата, завръщането на Тарантино и назначаването на Паскуале Берарди за шеф на скаутския отдел, окончателно са убедили легендата да се оттегли.



Напускането му означава загуба на един от последните стълбове на автентичния „романизъм“ в Тригория. И той не е единственият – бъдещето на Алберто Де Роси, чийто договор също изтича в края на сезона, остава несигурно. Една епоха в Рим си отива – бавно, но необратимо.