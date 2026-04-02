Интер загуби основен защитник за сблъсъка с Рома

Защитникът на Интер Ян Бисек е получил контузия, съобщиха от клуба.

25-годишният германец е бил подложен на медицински прегледи тази сутрин, на които е бил открит мускулен проблем в дясното бедро. Състоянието му ще бъде следено през следващите дни, като със сигурност ще пропусне неделния двубой срещу Рома в Серия "А", а също така е под въпрос и за мача с Комо. През втората половина на сезона Бисек е незаменим титуляр в отбраната на „нерадзурите“, като до момента е записал 30 мача и два гола.

Отборът, воден от старши треньора Кристиан Киву, е лидер в класирането на италианския елит с 69 точки - на 6 пред големия си съперник Милан.

Снимки: Gettyimages