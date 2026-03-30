Рома загуби бразилски национал за около месец

  • 30 март 2026 | 16:16
Халф-бекът на Рома Уесли се е прибрал от лагера на Бразилия с мускулно-сухожилно разкъсване в дясното си бедро, съобщават италианските медии.

Фланговият футболист беше принудително заменен през второто полувреме при загубата на “Селесао” с 1:2 от Франция. Поради тази причина той беше освободен от Карло Анчелоти за контролата с Хърватия, за да се прибере веднага в Рим за медицински прегледи. След тях притесненията на “вълците” са се потвърдили, като се очаква Уесли да бъде извън игра за около месец. Така той ще пропусне не само неделното гостуване на Интер, но също така поне още три двубоя, които са срещу Пиза, Аталанта и Болоня.

Бразилец от Рома се контузи

22-годишният играч е сред основните фигури в състава на Джан Пиеро Гасперини, като в дебютната си кампания в Рома досега е записал общо 35 мача с 4 гола и 2 асистенции.

Снимки: Gettyimages

  • 2050
