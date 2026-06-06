Грийнууд избра Фенербахче, Рома ще търси друг нападатл

Трансферната цел на Рома Мейсън Грийнууд официално е договорил личните си условия с кандидата за президент на Фенербахче Хакан Сафи и даде ясен знак, че е готов да се присъедини към турския гранд.

Крилото на Марсилия е обявен за продажба това лято, тъй като клубът му изпитва сериозни финансови затруднения и трябва да набере средства до края на юни. Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини, не крие интереса си към бившия играч на Манчестър Юнайтед, който би се вписал отлично в неговата тактическа схема 3-4-3. Въпреки това, исканата цена от 50 милиона евро е твърде висока, а Фенербахче изглежда готов да надцака "джалоросите" както по отношение на трансферната сума, така и с личните условия за играча.

Грийнууд е постигнал споразумение за личните си условия с Хакан Сафи, който лично потвърди новината по време на пресконференция, на която обяви, че е договорен четиригодишен контракт. След това самият играч последва Сафи в Инстаграм. Този ход предполага, че Рома ще трябва да търси подсилване на друго място.

Рома кръжи около Мейсън Грийнууд

"Кориере дело Спорт" отбелязва, че Гасперини се е опитал да разговаря директно с футболиста, за да го убеди в проекта на Рома. Вестникът обаче посочва, че първоначалната оферта на италианския клуб е била 40 милиона евро, включително бонусите, което е далеч от исканите 50 милиона.

Причината за високата цена е, че Марсилия дължи на Манчестър Юнайтед половината от тази сума като част от споразумението за закупуването на играча.

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Снимки: Imago