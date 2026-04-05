Интер и Рома в битка на живот и смърт

Италианската Серия А навлиза в своята решителна фаза, а 31-вият кръг предлага един от най-класическите сблъсъци на Ботуша между Интер и Рома, които се изправят един средщу друг в днешния 5-и април (неделя) от 21:45 часа българско време. "Нерадзурите" приемат двубоя на "Джузепе Меаца" като сблъсъкът е от огромно значение и за двата отбора. Домакините от Милано крачат уверено към титлата, заемайки първото място с 69 точки, докато Рома на Джан Пиеро Гасперини води люта битка за влизане в Топ 4, намирайки се в момента на шеста позиция с 54 пункта. Все пак грешка на миланския гранд може върне обратно в битката за Скудетото актуалния шампион Наполи и градския съперник Милан, които дебнат в засада.

Въпреки лидерската си позиция, Интер на Кристиан Киву показва известни признаци на умора в последните седмици. „Нерадзурите“ записаха две поредни равенства 1:1 срещу Фиорентина и Аталанта, а преди това отстъпиха в дербито на Милано. С 66 отбелязани гола от началото на сезона, атаката на тима остава най-страховитата в лигата, но феновете се надяват на по-категорично представяне пред собствена публика.

Рома, от своя страна, преминава през период на непостоянство. Въпреки победата над Лече с 1:0 в последния кръг, „джалоросите“ допуснаха разочароващи поражения от Комо и Дженоа през март. Гасперини успя да стабилизира защитата, която е допуснала само 23 гола (втората най-добра в първенството), но гостуванията остават „ахилесовата пета“ на римляните през тази кампания.

Треньорът на Интер Кристиан Киву използва пресконференцията преди мача, за да защити своя бранител Алесандро Бастони, който е обект на трансферни спекулации. „Работя с шампиони... Бастони винаги дава повече от 100% за нас. Трябва ни убеденост и интензивност, защото не е лесно да се изправиш срещу отбор на Гасперини“, сподели румънският специалист. Той също така похвали младия Пио Еспозито за смелостта му да поема отговорност в ключови моменти.

Джан Пиеро Гасперини беше пределно ясен относно целите на Рома: „Намираме се във финалния спринт, така че трябва да затегнем коланите и да въртим педалите здраво. Маржът за грешки става все по-малък“. Опитният наставник разкри, че Матиас Соуле е възстановен, но Уесли и Ману Коне остават извън сметките поради контузии.

Статистиката от последните години е категорично в полза на Интер. В последните пет шампионатни срещи „нерадзурите“ постигнаха четири победи. Трябва обаче да се отбележи, че Рома успя да си тръгне с минимален успех 1:0 при последното си посещение на „Джузепе Меаца“ през април 2025 г., благодарение на гол на Матиас Соуле. В първия мач между двата тима този сезон Интер спечели в Рим с 1:0 след попадение на Анже-Йоан Бони.

Киву залага на традиционното 3-5-2, като Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам ще водят атаката. В средата на терена Хакан Чалханоглу и Николо Барела ще дирижират играта. Рома ще отговори с 3-4-1-2, където Дониел Мален ще бъде основната заплаха за вратата на Ян Зомер, подпомаган от капитана Лоренцо Пелегрини.

