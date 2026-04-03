Барселона с нова крачка към привличането на Бастони

От Барселона са направили още една крачка към привличането на централния защитник на Интер Алесандро Бастони, който е основна трансферна цел на клуба.

26-годишният защитник е силно заинтересован от трансфер в каталунския гранд след разочароващия сезон за клуба и националния тим на страната си. Телевизия TV3 дори твърди, че Бастони вече се е съгласил да премине в каталунския отбор през лятото, въпреки че преговорите за личните му условия продължават и остава под въпрос дали Барселона ще успее да постигне споразумение с Интер.

🚨🎖| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Bastoni has AGREED to join Barcelona and is very keen on the move. The player is currently negotiating contract details with Barcelona, but talks with Inter Milan are still needed. A deal could be possible for around €60M + add-ons if the player pushes to… pic.twitter.com/JHluNvPo4h — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 2, 2026

Цената на Бастони варира значително като източници, близки до миланския клуб, твърдят, че Интер търси 70-80 милиона евро за италианския национал, а други сочат, че едва 40-50 милиона биха могли да бъдат достатъчни. Към момента бранителят има още две години от договора си, като няма признаци да е близо до подновяването му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages