Барселона с нова крачка към привличането на Бастони

От Барселона са направили още една крачка към привличането на централния защитник на Интер Алесандро Бастони, който е основна трансферна цел на клуба.

Барса дава 60 млн. евро за Бастони

26-годишният защитник е силно заинтересован от трансфер в каталунския гранд след разочароващия сезон за клуба и националния тим на страната си.  Телевизия TV3 дори твърди, че Бастони вече се е съгласил да премине в каталунския отбор през лятото, въпреки че преговорите за личните му условия продължават и остава под въпрос дали Барселона ще успее да постигне споразумение с Интер.

Цената на Бастони варира значително като източници, близки до миланския клуб, твърдят, че Интер търси 70-80 милиона евро за италианския национал, а други сочат, че едва 40-50 милиона биха могли да бъдат достатъчни. Към момента бранителят има още две години от договора си, като няма признаци да е близо до подновяването му.

