  • 3 апр 2026 | 13:27
  • 4514
  • 0
В Рома са набелязали голмайстора на Ла Лига 2 за възможен заместник на Дибала

Бъдещето на нападателя Пауло Дибала в Рома остава неясно предвид изтичащия му договор. Наставникът Джан Пиеро Гасперини се надява аржентинецът да остане, но е възможно той да си тръгне като свободен агент, като в такъв случай най-вероятно ще подпише с Бока Хуниорс.

Ето защо “вълците” вече са се подготвили с вариант за негов възможен заместник, пише Джанлука Ди Марцио. Става въпрос за атакуващия халф на Алмерия Серхио Арибас. Юношата на Реал Мадрид е настоящият голмайстор на Ла Лига 2 със своите 20 попадения и 7 асистенции в 33 срещи във второто ниво на испанския футбол. Рома обаче ще трябва да се пребори за 24-годишния играч в конкуренцията на клубове като Спортинг (Лисабон) и Аякс.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 3584
  • 2
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 813
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 344
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 348
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 837
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 647
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56450
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209982
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 406
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38725
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1293
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 16106
  • 4