В Рома са набелязали голмайстора на Ла Лига 2 за възможен заместник на Дибала

Бъдещето на нападателя Пауло Дибала в Рома остава неясно предвид изтичащия му договор. Наставникът Джан Пиеро Гасперини се надява аржентинецът да остане, но е възможно той да си тръгне като свободен агент, като в такъв случай най-вероятно ще подпише с Бока Хуниорс.

Ето защо “вълците” вече са се подготвили с вариант за негов възможен заместник, пише Джанлука Ди Марцио. Става въпрос за атакуващия халф на Алмерия Серхио Арибас. Юношата на Реал Мадрид е настоящият голмайстор на Ла Лига 2 със своите 20 попадения и 7 асистенции в 33 срещи във второто ниво на испанския футбол. Рома обаче ще трябва да се пребори за 24-годишния играч в конкуренцията на клубове като Спортинг (Лисабон) и Аякс.

Снимки: Gettyimages