  В Реал се ядосали на Тухел заради Белингам

В Реал се ядосали на Тухел заради Белингам

  • 2 апр 2026 | 16:04
В Реал се ядосали на Тухел заради Белингам

Ръководството на Реал Мадрид е останало крайно недоволно от подхода на селекционера на Англия Томас Тухел към Джуд Белингам, твърди "Марка". 22-годишният халф се опитва да се върне към оптималното си състояние контузия на подколянното сухожилие, която получи в началото на февруари. Той се завърна в игра, но записа твърде малко минути като резерва в дербито с Атлетико Мадрид преди две седмици. Тухел реши да го включи в разширената група от 35 футболисти, които повика за контролите с Уругвай (1:1) и Япония (0:1), но Белингам не записа нито една минута. Селекционерът обясни, че е щял да поеме твърде голям риск с включването в игра на халфа, който не е в оптималното си физическо състояние. Германецът все пак подчерта, че е много доволен от представянето му в тренировките. На “Сантиаго Бернабеу” обаче не виждат никакъв смисъл в това пътуване на Белингам.

Алваро Арбелоа разчита много на англичанина за сблъсъците с Байерн (Мюнхен) от 1/4-финалите на Шампионската лига. До първия мач на “Сантиаго Бернабеу” срещу германския шампион обаче има само пет дни. Преди него Реал Мадрид има само двубой с Майорка от Ла Лига. Така Белингам няма да има достатъчно време, за да натрупа нужните минути, с които да се доближи до оптималната си форма. Това може да обърка плановете на треньора на "белите". Според кралския клуб много по-полезно за футболиста, при положение че не е играл, е било да остане на базата на Реал и да тренира там.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 1465
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 526
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 275
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 279
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 569
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 54082
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 207127
  • 857
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30934
  • 131
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 37013
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 13819
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48267
  • 43