В Реал се ядосали на Тухел заради Белингам

Ръководството на Реал Мадрид е останало крайно недоволно от подхода на селекционера на Англия Томас Тухел към Джуд Белингам, твърди "Марка". 22-годишният халф се опитва да се върне към оптималното си състояние контузия на подколянното сухожилие, която получи в началото на февруари. Той се завърна в игра, но записа твърде малко минути като резерва в дербито с Атлетико Мадрид преди две седмици. Тухел реши да го включи в разширената група от 35 футболисти, които повика за контролите с Уругвай (1:1) и Япония (0:1), но Белингам не записа нито една минута. Селекционерът обясни, че е щял да поеме твърде голям риск с включването в игра на халфа, който не е в оптималното си физическо състояние. Германецът все пак подчерта, че е много доволен от представянето му в тренировките. На “Сантиаго Бернабеу” обаче не виждат никакъв смисъл в това пътуване на Белингам.

Алваро Арбелоа разчита много на англичанина за сблъсъците с Байерн (Мюнхен) от 1/4-финалите на Шампионската лига. До първия мач на “Сантиаго Бернабеу” срещу германския шампион обаче има само пет дни. Преди него Реал Мадрид има само двубой с Майорка от Ла Лига. Така Белингам няма да има достатъчно време, за да натрупа нужните минути, с които да се доближи до оптималната си форма. Това може да обърка плановете на треньора на "белите". Според кралския клуб много по-полезно за футболиста, при положение че не е играл, е било да остане на базата на Реал и да тренира там.

Снимки: Imago