Реал Мадрид е най-потърпевш от ВАР в Ла Лига

След 29 кръга в Ла Лига статистиката показва, че Реал Мадрид е отборът, който е понесъл най-много негативи от намесите на системата за видеоповторения (ВАР). Въвеждането й в професионалния футбол промени значително начина, по който се развиват и решават мачовете. Основната цел на технологията е да коригира ясни и очевидни грешки при ключови ситуации като голове, дузпи, директни червени картони или сгрешена самоличност на играч. Отвъд дебатите за правилността на конкретни решения, ВАР има и пряко статистическо въздействие върху класирането, тъй като намесите могат да променят резултати, а оттам и точки.

В този контекст може да се анализира кои отбори са били най-ощетени от ВАР през сезона. Този анализ не прави разлика между правилни и неправилни решения, а отчита всички намеси, които са променили първоначално отсъждане на съдията и са имали пряко влияние върху крайния резултат. С други думи, изчислява се колко точки са загубили отборите в резултат на преразгледани от ВАР ситуации, отбелязва специализираният сайт archivovar.es.

Към момента най-ощетен от намесите на ВАР е Реал Мадрид с отрицателен баланс от пет точки. Това означава, че ако системата не се беше намесвала в ситуации, които в крайна сметка промениха съдийски решения в мачовете на „белите“, отборът щеше да има пет точки повече в актива си. Това е най-големият негативен баланс сред всички анализирани тимове, което поставя Реал Мадрид начело в класацията на най-засегнатите от видеоарбитража по отношение на спечелените точки.

На втора позиция в тази своеобразна класация се намират Реал Сосиедад и Еспаньол, като и двата отбора имат отрицателен баланс от три точки. Следва Елче с пасив от две точки, а всички останалите отбори, сред които и лидерът Барселона, са с по една загубена точка.