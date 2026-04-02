Реал Мадрид е най-потърпевш от ВАР в Ла Лига

  • 2 апр 2026 | 15:35
  • 7433
  • 45

След 29 кръга в Ла Лига статистиката показва, че Реал Мадрид е отборът, който е понесъл най-много негативи от намесите на системата за видеоповторения (ВАР). Въвеждането й в професионалния футбол промени значително начина, по който се развиват и решават мачовете. Основната цел на технологията е да коригира ясни и очевидни грешки при ключови ситуации като голове, дузпи, директни червени картони или сгрешена самоличност на играч. Отвъд дебатите за правилността на конкретни решения, ВАР има и пряко статистическо въздействие върху класирането, тъй като намесите могат да променят резултати, а оттам и точки.

В този контекст може да се анализира кои отбори са били най-ощетени от ВАР през сезона. Този анализ не прави разлика между правилни и неправилни решения, а отчита всички намеси, които са променили първоначално отсъждане на съдията и са имали пряко влияние върху крайния резултат. С други думи, изчислява се колко точки са загубили отборите в резултат на преразгледани от ВАР ситуации, отбелязва специализираният сайт archivovar.es.

Към момента най-ощетен от намесите на ВАР е Реал Мадрид с отрицателен баланс от пет точки. Това означава, че ако системата не се беше намесвала в ситуации, които в крайна сметка промениха съдийски решения в мачовете на „белите“, отборът щеше да има пет точки повече в актива си. Това е най-големият негативен баланс сред всички анализирани тимове, което поставя Реал Мадрид начело в класацията на най-засегнатите от видеоарбитража по отношение на спечелените точки.

На втора позиция в тази своеобразна класация се намират Реал Сосиедад и Еспаньол, като и двата отбора имат отрицателен баланс от три точки. Следва Елче с пасив от две точки, а всички останалите отбори, сред които и лидерът Барселона, са с по една загубена точка.

Още от Футбол свят

Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 1272
  • 0
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 493
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 263
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 267
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 546
  • 0
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 462
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 53886
  • 210
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 206881
  • 856
Веласкес: Много странен мач

Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 30781
  • 131
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 36816
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 13584
  • 4
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 48092
  • 43