Англия 0:1 Япония

  • 31 март 2026 | 21:14
  • 1852
  • 2
Англия и Япония играят при резултат 0:1 на "Уембли" в последната си контрола преди Томас Тухел да реши кои ще са избраните от него 26 футболисти, с които "трите лъва" ще играят на Световното първенство. Каору Митома даде преднина на гостите в 23-тата минута.

Следващите контроли на отбора са срещу Нова Зеландия и Коста Рика във Флорида през юни, когато вече съставът ще бъде ясен. Преди няколко дни англичаните направиха 1:1 с Уругвай на "Уембли", като феновете на островитяните не останаха никак доволни от видяното. Това бе и първи допуснат гол за отбора от юни 2025-а.

Япония също се готви за финалите на Световното първенство. Преди няколко дни "самураите" победиха Шотландия на "Хамптън Парк", което бе четвъртият им пореден успех. Едiн от тези победи бе срещу Бразилия.

За последно Англия и Япония играха един срещу друг преди 16 години, когато "трите лъва" спечелиха с 2:1.

Преди този мач Томс Тухел освободи осем играчи заради различни проблеми. Джордан Хендерсън също по-рано днес се завърна в клубния си тим. Очакваше се капитанът Хари Кейн да започне, но той е получил лека контузия по време на тренировка, така че няма да вземе участие днес. Изглежда Антъни Гордън ще действа като централен нападател. С лентата е Марк Геи. Бен Уайт, който вкара гол и направи дузпа срещу Уругвай, започва. Коби Мейну за първи път излиза като титуляр при Тухел. Фил Фоудън и Коул Палмър също стартират. Селекционерът е направил общо 10 промени.

Хаджиме Мориясу е направил осем корекции от мача с Шотландия. Аясе Уеда води атаката. Зад него са Каору Митома и Юния Ито, който отбеляза победния гол преди няколко дни.

Англия започна с известен натиск, но японците показаха, че отново ще бъдат много опасни на контраатака. В 23-тата минута Палмър загуби топката в половината на гостите, след което "самураите" изнесоха бързо през центъра. Митома намери вляво Накамура, който му върна по земя, след което крилото на Брайтън прати топката в ъгъла - 0:1.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

Кристиано убеждава Каземиро да избере него пред Меси

  • 31 март 2026 | 18:27
  • 4381
  • 9
Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

Скандал с продажбата на "Сан Сиро", финансова полиция влезе в кметството на Милано

  • 31 март 2026 | 17:50
  • 4018
  • 1
Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

Камавинга: В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

  • 31 март 2026 | 17:47
  • 3088
  • 0
Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

Изпълнителният директор на Нюкасъл: Еди Хау е нашият мениджър, след края на сезона ще говорим за бъдещето

  • 31 март 2026 | 17:13
  • 1239
  • 0
Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

Шлотербек отрече, че се е разбрал за нов договор с Борусия (Дортмунд)

  • 31 март 2026 | 15:58
  • 773
  • 0
Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

Конфликтът между Наполи и Лукаку ескалира, клубът размаха пръст на белгиеца в официална позиция

  • 31 март 2026 | 15:12
  • 8537
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Играят се баражите за Световното - Швеция отново излезе напред срещу Полша

Играят се баражите за Световното - Швеция отново излезе напред срещу Полша

  • 31 март 2026 | 21:50
  • 14070
  • 12
Босна и Херцеговина 0:1 Италия, "адзурите" водят на почивката, но са с човек по-малко

Босна и Херцеговина 0:1 Италия, "адзурите" водят на почивката, но са с човек по-малко

  • 31 март 2026 | 22:35
  • 5772
  • 15
Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 152935
  • 313
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 21826
  • 152
България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

България U21 се бори много, но отново изгуби точки от Азербайджан - шансовете за класиране намаляха

  • 31 март 2026 | 20:58
  • 15055
  • 34
Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

Александър Димитров: Няма да отговарям на критиките, моят отговор е само в работата

  • 31 март 2026 | 19:19
  • 4896
  • 10