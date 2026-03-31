Англия 0:1 Япония

Англия и Япония играят при резултат 0:1 на "Уембли" в последната си контрола преди Томас Тухел да реши кои ще са избраните от него 26 футболисти, с които "трите лъва" ще играят на Световното първенство. Каору Митома даде преднина на гостите в 23-тата минута.

Следващите контроли на отбора са срещу Нова Зеландия и Коста Рика във Флорида през юни, когато вече съставът ще бъде ясен. Преди няколко дни англичаните направиха 1:1 с Уругвай на "Уембли", като феновете на островитяните не останаха никак доволни от видяното. Това бе и първи допуснат гол за отбора от юни 2025-а.

Япония също се готви за финалите на Световното първенство. Преди няколко дни "самураите" победиха Шотландия на "Хамптън Парк", което бе четвъртият им пореден успех. Едiн от тези победи бе срещу Бразилия.

За последно Англия и Япония играха един срещу друг преди 16 години, когато "трите лъва" спечелиха с 2:1.

Преди този мач Томс Тухел освободи осем играчи заради различни проблеми. Джордан Хендерсън също по-рано днес се завърна в клубния си тим. Очакваше се капитанът Хари Кейн да започне, но той е получил лека контузия по време на тренировка, така че няма да вземе участие днес. Изглежда Антъни Гордън ще действа като централен нападател. С лентата е Марк Геи. Бен Уайт, който вкара гол и направи дузпа срещу Уругвай, започва. Коби Мейну за първи път излиза като титуляр при Тухел. Фил Фоудън и Коул Палмър също стартират. Селекционерът е направил общо 10 промени.

Хаджиме Мориясу е направил осем корекции от мача с Шотландия. Аясе Уеда води атаката. Зад него са Каору Митома и Юния Ито, който отбеляза победния гол преди няколко дни.

Англия започна с известен натиск, но японците показаха, че отново ще бъдат много опасни на контраатака. В 23-тата минута Палмър загуби топката в половината на гостите, след което "самураите" изнесоха бързо през центъра. Митома намери вляво Накамура, който му върна по земя, след което крилото на Брайтън прати топката в ъгъла - 0:1.

Снимки: Imago