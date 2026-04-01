Реал Мадрид иска Екитике

Реал Мадрид обмисля привличането на нападателя на Ливърпул Юго Екитике, съобщава TEAMtalk. Испанският клуб следи отблизо напредъка на 23-годишния французин.

Екитике се присъедини към Ливърпул през юли 2025 г., подписвайки шестгодишен договор с „червените“. Преди това той е играл за Айнтрахт (Франкфурт), Реймс, ПСЖ и Вейле.

През сезон 2025/26 нападателят записа 42 мача във всички състезания, отбелязвайки 17 гола и давайки 6 асистенции. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 90 милиона евро.

Снимки: Gettyimages