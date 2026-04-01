Реал Мадрид иска Екитике

  • 1 апр 2026 | 07:33
  • 5799
  • 9
Реал Мадрид обмисля привличането на нападателя на Ливърпул Юго Екитике, съобщава TEAMtalk. Испанският клуб следи отблизо напредъка на 23-годишния французин.

Екитике се присъедини към Ливърпул през юли 2025 г., подписвайки шестгодишен договор с „червените“. Преди това той е играл за Айнтрахт (Франкфурт), Реймс, ПСЖ и Вейле.

През сезон 2025/26 нападателят записа 42 мача във всички състезания, отбелязвайки 17 гола и давайки 6 асистенции. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 90 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

  • 6 апр 2026 | 00:30
  • 502
  • 0
Алавес не се победиха в зрелище с две дузпи и червен картон

  • 6 апр 2026 | 00:04
  • 446
  • 1
Марота: Срамно е Бастони да е подложен на постоянен медиен линч

  • 5 апр 2026 | 23:58
  • 1175
  • 2
Монако разплака Марсилия и заплете интригата за топ 4

  • 5 апр 2026 | 23:53
  • 781
  • 0
АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 2658
  • 1
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10381
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 51001
  • 206
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 203509
  • 855
Веласкес: Много странен мач

  • 5 апр 2026 | 19:30
  • 28747
  • 127
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 34131
  • 20
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 10381
  • 3
Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

  • 5 апр 2026 | 16:27
  • 45648
  • 42