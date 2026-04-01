Тухел: Болезнено е да загубиш у дома

Селекционерът на Англия Томас Тухел прие тежко загубата с 0:1 от Япония в приятелска среща, играна на "Уембли". Той призна, че това е болезнено поражение у дома, от което тимът му трябва да си извади поуките.

„Със сигурност боли. Винаги е болезнено да губиш, а да загубиш у дома боли много. Бяхме наказани. Контролирахме мача, имахме притежанието, но не бяхме достатъчно опасни в последната третина. Липсваше ни прецизност, липсваше ни онзи последен удар, за да създадем чисти положения. Япония е много дисциплиниран отбор, те се защитаваха дълбоко и чакаха своя момент. Трябва да си извлечем поуките от това. Не става въпрос за Фил (Фодън) или Коул (Палмър). Разбира се, искаме от нашите нападатели... искаме офанзивни действия, искаме спринтове, искаме дрибъл, финтове, искаме спечелени единоборства един на един. Искаме те да поемат рискове, да бъдат креативни и да бъдат опасни“, заяви Тухел.

След това той бе попитан дали отсъствието на Хари Кейн е повлияло на мача.

„Е, защо Аржентина да не разчита на Меси или Португалия да не разчита на Кристиано Роналдо? Това е напълно нормално. Ключови фигури напуснаха лагера ни и това си пролича малко. Липсваше ни ударна сила. Днес през първото полувреме играхме твърде тясно; не искахме това, но сами направихме терена твърде тесен за себе си. През второто полувреме бяхме по-динамични, използвахме повече широчината с нашите крила и крайни защитници, което е това, което искахме да правим през цялото време. Поехме повече рискове и имахме шансове, но не успяхме да ги реализираме", добави германецът.

Накрая той коментира и дали вече е наясно с избраниците си за Световното първенство.

„Не искам да се ангажирам с тази дискусия, защото мисля, че е много ясно какво искаме да правим и как искаме да играем, и искам да се фокусираме повече върху принципите и върху действията, вместо да мислим за това какво означава да носиш фланелката. Да играеш за Англия идва с напрежение, идва с шум – просто така стоят нещата. Трябва да видим как играчите се адаптират към това, а можем да го видим само ако опитаме. Затова опитахме и трябва да се поучим от него. Имаме два месеца сега, за да го изкараме от системата си. Играчите ще изиграят много футбол и след това ще бъдем готови“, завърши специалистът.

