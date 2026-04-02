Тухел загатна, че може да остави Фил Фоудън извън състава за Мондиал 2026

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че Фил Фоудън няма гарантирано място в състава за предстоящото Световно първенство. 25-годишният халф на Манчестър Сити беше единственият играч, който започна като титуляр и в двете контроли на "трите лъва" през март. Срещу Япония (0:1) той действаше като "фалщива деветка", но не впечатли с изявите си.

"Не бих казал, че Фоудън със сигурност ще е част от отбора за Мондиал 2026. Ясно е, че в последно време той не играе редовно в Манчестър Сити. На лагера на националния Фил дойде с най-широката усмивка и беше много добър в тренировките. Мислех, че в мачовете ще ни удиви и ще покаже същия ентусиазъм, но не му се получи в пълна степен", коментира Тухел пред BBC.

Thomas Tuchel on Phil Foden:



“He’s been so good in training and I thought he would surprise us. But he struggles to have a full impact in matches…” pic.twitter.com/yl9rkxFbaz — Sky Blues (@SkyBluesXtra) April 1, 2026

Фил Фоудън стартира в едва 4 от последните 15 мача на клубния си тим и не е отбелязвал гол от 14 декември.

Англия ще започне кампанията си на световните финали с двубой срещу Хърватия на 17 юни. Тухел пък трябва да обяви окончателния си състав от 26 футболисти до 30 май.

