Национал на Испания за обидите от фенове на Реал М: Това е нещо нормално

Виктор Муньос вече не е просто сензация в Ла Лига, а и в националния отбор на Испания. Дебютът му за “Ла Роха” срещу Сърбия преди дни не можеше да бъде по-добър. Той не беше прекарал и 10 минути на терена, когато се разписа, възползвайки се от пас с пета на Феран Торес. Испания победи с 3:0 и сега всички очакват с нетърпение да го видят в действие и утре (вторник) срещу Египет.

С 6 гола и 5 асистенции за Осасуна през този сезон крилото си заслужи повиквателна от Луис де ла Фуенте, който не се поколеба да го включи в състава при отсъствието поради контузия на Нико Уилямс. Сега всичко сочи, че той може да попадне и в окончателния списък за Световното първенство, твърди “Спорт”.

Мечтата, която се превърна в кошмар

Този щастлив и горд момент обаче контрастира рязко с ужасно преживяване, което му поднесоха собствените му фенове – тогава тези на Реал Мадрид. По принцип Муньос е роден в Барселона, но е юноша на “кралете”.

Неприятният за него момент дойде по време на дебюта му за първия отбор на „белите“ в Ел Класико срещу Барселона миналата пролет - на 11 май 2025 г. Реал губеше с 4:3 на „Монжуик“, когато той влезе на терена в 88-ата минута, заменяйки Винисиус Жуниор. Малко след това, след пас от Мбапе, той получи шанс да изравни резултата.

Виктор Муньос не успя да се нагласи добре и в крайна сметка пропусна ситуацията сам срещу вратаря Шчесни, на когото дори не се наложи да докосва топката, тъй като ударът на каталунското крило излезе в аут. След мача някои фенове на „белите“ изляха цялото си разочарование върху него, въпреки че той се разплака на терена, показвайки явната си тъга за пропуснатата възможност.

Принуден да закрие социалните си мрежи

„Отказвай се“, „подписа си изгонването от Мадрид“ или „ти си най-добрият футболист на Барселона“ бяха само част от неприятните съобщения, които получи, в допълнение към множество обиди, които го принудиха да закрие личните си профили в социалните мрежи. Това е сложна ситуация, за която той си спомни по време на лагера с националния отбор, точно когато името му отново се спряга за завръщане на „Бернабеу“ – мадридският клуб има възможност да го откупи обратно това лято за 8 милиона евро.

Фенове на Реал засипаха с обиди младок, пропуснал златна възможност да изравни в лудия мач с Барселона

„Още от първия момент, в който ми се обади, той поддържаше връзка с мен, интересуваше се дали съм добре, вдъхваше ми увереност и най-вече ме караше да бъда спокоен. Луис де ла Фуенте ти дава цялото доверие на света. Казва ти да играеш така, както знаеш, а съотборниците също много помагат“, признава крилото за посрещането от страна на съотборниците и селекционера.

Относно лошото преживяване с фланелката на Реал Мадрид, той увери, че това е „нещо външно, не можеш да контролираш какво ще кажат хората. Това е ежедневие и, за съжаление, е нещо нормално във футбола“.

Накрая той изрази и радостта си от срещата с познати лица като Фермин от времето му в Ла Масия: „Следиш ги, защото са играчи, които са били с теб, но досега не бях имал възможност да се засека отново с Фермин и истината е, че се разбирам много добре с него“, спомена той.

С наближаващо световноо първенство мачът този вторник срещу Египет ще бъде много повече от приятелска среща – по-скоро огнено изпитание за спечелване на място в списъка на Де ла Фуенте. Ако продължава така, ще бъде трудно Муньос да бъде оставен извън състава.