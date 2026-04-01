Агентите на Тонали го предлагат на Реал Мадрид

  • 1 апр 2026 | 21:21
Агентите на халфа на Нюкасъл Сандро Тонали са предложили услугите на своя клиент на президента на Реал Мадрид Флорентино Перес. Въпреки желанието на самия Тонали да остане в Англия, неговото обкръжение активно работи по евентуален трансфер в испанския гранд, съобщава TEAMtalk.

Според информацията, представителите на италианския национал са уведомили ръководството на Реал, че Нюкасъл е готов да се раздели със своя лидер срещу сумата от 80 милиона паунда (92 милиона евро). Тази цена не би трябвало да представлява пречка за мадридския клуб.

Тонали е разглеждан като резервен вариант за „белия балет“. Приоритет за испанския гранд остава привличането на полузащитника на Манчестър Сити Родри. От Реал Мадрид не бързат да започват преговори за Тонали, тъй като оценяват шансовете си да подпишат с испанския национал като доста високи.

През настоящия сезон Сандро Тонали изигра 47 мача за Нюкасъл във всички турнири, в които отбеляза 3 гола и направи 7 асистенции.

Снимки: Gettyimages

