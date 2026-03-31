В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга коментира настоящата форма на отбора, ролята на треньора Алваро Арбелоа и съотборника си Винисиус Жуниор.

“Арбелоа има същия дух като Карло Анчелоти - започна французинът пред ESPN. - Дава ни много свобода и разговаря с играчите. Понякога идва с подаръци след тренировка... донъти, бисквити Speculoos, Oreo“. Играчите просто трябва да бъдат щастливи. Когато си щастлив, краката ти правят каквото си поискат.“

Относно Винисиус, той беше директен: “Хората не осъзнават. Той е много добър човек и много емоционален. Хората виждат, когато крещи и си мислят, че това е проблем, но те не го познават. Вини винаги помага на младите. Когато дойде нов играч, той е първият, който отива при него. В Европа не разбират това, докато в Бразилия или САЩ е нормално. Това е футбол, това е игра.“

Относно сезона на Реал Мадрид досега, Камавинга призна за колебливия старт: “Започнахме по-слано, но сега се подобряваме. Ние не сме като Кроос, Модрич или Каземиро. Имаме повече мощ и скорост. Футболът също се промени. Много играчи си тръгнаха, а други дойдоха. Трябва да изградим нов отбор.”

Халфът отчете, че в Шампионската лига тимът реагира по различен начин. „Не знам какво се случва. Чуваме химна на турнира и нещо се променя. Разбрахме, че можем да се защитаваме заедно, да страдаме и след това да атакуваме, за да убием съперника. Ако трябва да убия, убивам. Или той, или аз“, надъхан е Камавинга.

Французинът наблегна на високите изисквания в клуба: “В Реал Мадрид трябва да спечелиш всичко. Това е минимумът. Странно е, когато не съм под напрежение. Духът в съблекалнята е добър. Ние сме млади и се разбираме лесно. Когато отборният дух е на ниво, всичко на терена е по-лесно. Лично аз искам да бъда по-постоянен, да играя повече.“

