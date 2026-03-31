В Реал Мадрид вече не сме като Кроос, Модрич или Каземиро

  31 март 2026 | 17:47
Полузащитникът на Реал Мадрид Едуардо Камавинга коментира настоящата форма на отбора, ролята на треньора Алваро Арбелоа и съотборника си Винисиус Жуниор.

“Арбелоа има същия дух като Карло Анчелоти - започна французинът пред ESPN. - Дава ни много свобода и разговаря с играчите. Понякога идва с подаръци след тренировка... донъти, бисквити Speculoos, Oreo“. Играчите просто трябва да бъдат щастливи. Когато си щастлив, краката ти правят каквото си поискат.“

Относно Винисиус, той беше директен: “Хората не осъзнават. Той е много добър човек и много емоционален. Хората виждат, когато крещи и си мислят, че това е проблем, но те не го познават. Вини винаги помага на младите. Когато дойде нов играч, той е първият, който отива при него. В Европа не разбират това, докато в Бразилия или САЩ е нормално. Това е футбол, това е игра.“

Относно сезона на Реал Мадрид досега, Камавинга призна за колебливия старт: “Започнахме по-слано, но сега се подобряваме. Ние не сме като Кроос, Модрич или Каземиро. Имаме повече мощ и скорост. Футболът също се промени. Много играчи си тръгнаха, а други дойдоха. Трябва да изградим нов отбор.”

Халфът отчете, че в Шампионската лига тимът реагира по различен начин. „Не знам какво се случва. Чуваме химна на турнира и нещо се променя. Разбрахме, че можем да се защитаваме заедно, да страдаме и след това да атакуваме, за да убием съперника. Ако трябва да убия, убивам. Или той, или аз“, надъхан е Камавинга.

Французинът наблегна на високите изисквания в клуба: “В Реал Мадрид трябва да спечелиш всичко. Това е минимумът. Странно е, когато не съм под напрежение. Духът в съблекалнята е добър. Ние сме млади и се разбираме лесно. Когато отборният дух е на ниво, всичко на терена е по-лесно. Лично аз искам да бъда по-постоянен, да играя повече.“

Реал Мадрид отново е онзи отбор, способен да спечели всичко, притеснява се Румениге
Още от Футбол свят

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

Тотнъм "позлатява" Де Дзерби, в договора на треньора ще има и любопитна клауза

  • 31 март 2026 | 12:28
  • 8567
  • 7
Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

Безсънна нощ за турските национали в Прищина преди решителния бараж

  • 31 март 2026 | 11:08
  • 1861
  • 0
Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

Истерия в Босна преди баража с Италия - как фен с балкон към терена в Зеница получи куп оферти

  • 31 март 2026 | 10:10
  • 8670
  • 2
Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

Гана уволни селекционера си часове след загубата от Германия и само 10 седмици преди Мондиал 2026

  • 31 март 2026 | 09:34
  • 3834
  • 1
Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

Марк Видука пред Sportal.bg: Трябва да обичаш играта – всичко останало идва след това

  • 31 март 2026 | 09:00
  • 3467
  • 0
Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

Лапорта: Раздялата с Меси бе правилното решение

  • 31 март 2026 | 07:58
  • 2965
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

  • 31 март 2026 | 11:31
  • 133473
  • 236
Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

Георги Иванов: Тези, които хвърляха клевети по Борислав Михайлов, имат голяма вина за случилото се с него

  • 31 март 2026 | 17:37
  • 2876
  • 7
Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

  • 31 март 2026 | 13:07
  • 12813
  • 13
Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

  • 31 март 2026 | 11:50
  • 32748
  • 56
Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

Лора Христова в "Гостът на Sportal.bg": Следващата ми цел на олимпиада е да задържа или да вдигна нивото

  • 31 март 2026 | 16:10
  • 13030
  • 6
България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

България U19 отстъпи на Испания, но остави добри впечатления

  • 31 март 2026 | 17:46
  • 5335
  • 8