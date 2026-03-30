Триумф за България в Индонезия, минимален успех над домакините във финала на FIFA Series в Джакарта
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
Селекционерът на България Александър Димитров говори след победата на нашия тим над Индонезия. “Лъвовете” се наложиха с 1:0 и спечелиха FIFA Series 2026.

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

“Доволен съм от победата. Всеки един трябва да бъде доволен от себераздаването на тези млади момчета. Пред тях е пътят. И в двата мача, въпреки тежките условия, влязоха страхотно, дадоха максимума от себе си. Въпреки това, което се изписва - абсолютни глупости за нивото на индонезийския футбол и така нареченото турне в кавички. Индонезийският отбор е съставен от добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор. Предполагам сте коментирали колко от играчите и къде играят. Това прави нашата победа още по-значима за нас самите. Благодарим на момчетата, радвам се за тях, трудът им се възнагради. Противодействахме и това ни донесе резултат”, заяви Димитров.

