  3. Георги Иванов проведе официални срещи в Индонезия

Георги Иванов проведе официални срещи в Индонезия

  • 31 март 2026 | 08:59
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов проведе официална среща с президента на Индонезийската футболна федерация (PSSI) и министър на спорта Ерик Тохир по време на финалния двубой от турнира FIFA Series, който бе спечелен от българския национален отбор с 1:0. В срещата участие взе и заместник-изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов.

След края на срещата двамата президенти на федерациите - Георги Иванов и Ерик Тохир, който е и бивш акционер в Интер - взеха участие в официалната церемония по награждаването на финалистите.

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026
България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

В рамките на събитието представители на Българския футболен съюз проведоха разговори и с Жорди Кройф, който в момента е съветник към индонезийския национален отбор. По време на визитата си Георги Иванов се срещна и с представители на FIFA - регионалния отговорник за Азия и Индонезия Санйеван Баласингам, както и с Лавин Вигнеш.

Ето какви медали получиха националите

  • 30 март 2026 | 20:48
Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

  • 30 март 2026 | 19:23
"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

  • 30 март 2026 | 19:13
Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

  • 30 март 2026 | 18:27
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
Марин Петков е №1 в Джакарта

  • 30 март 2026 | 18:16
Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

  • 31 март 2026 | 09:32
Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

  • 31 март 2026 | 10:05
Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

  • 31 март 2026 | 07:15
Сериозен тест за България U19

  • 31 март 2026 | 07:45
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
