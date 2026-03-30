Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

Крилото на националния отбор Марин Петков бе доволен от триумфа на националния отбор на FIFA Series 2026 в Джакарта. Играчът на турнира смята, че негативизмът, който се излиза в последно време спрямо националите, не трябва да влияе на отбора.

Марин Петков е №1 в Джакарта

“Искам да поздравя всички момчета, екипа, щаба дори и вас журналистите. Можете да усетите какъв е климатът, може да прецените на нас какво ние. Явно хората, които само гледат футбол, без да го практикуват, нека да си говорят. Мисля, че Тонислав Йорданов каза каквото имаше, да не повтарям думите му”, каза Петков.