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Португалец ще радва "соколите" и през новия сезон

  • 7 юни 2026 | 13:41
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Португалец ще радва "соколите" и през новия сезон

През зимния трансферен прозорец на изминалия сезон Спартак (Варна) привлече португалеца Жота Лопеш. На практика този трансфер бе свързан с желанието на ръководството и треньорския щаб да се намери равностоен заместник на поелия към ЦСКА 1948 негов сънародник Бернардо Коуто.

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Лопеш е типичен представител на силната португалска школа, но неговата по-голяма сила е като флангови играч. В повечето от срещите бе използван на позиция, близка до тази на Коуто - в ролята на атакуващ полузащитник, и се справи добре. Португалецът е с договор за още един сезон и през  настоящата футболна кампания се очаква да бъде сред фигурите, които ще дърпат конците в средата на терена.

Пламен Трендафилов

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Снимки: Startphoto

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