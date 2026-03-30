Героят Марин Петков се прибира сам

Националът Марин Петков, който вкара дузпата на финала на FIFA Series 2026 и беше избран за MVP на турнира в Индонезия, няма да се прибере с отбора. Юношата на Левски заминава директно за Близкия изток, за да се присъедини към своя клуб в Саудитска Арабия. На 5 април Марин и колегите му имат мач от първенството.

Другите от националния тим се прибират от Джакарта в София, като "лъвовете" трябва да кацнат утре следобед на родна земя. Един час след полунощ в Индонезия те все още не са качени на своя самолет за Европа.