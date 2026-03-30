Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България излиза срещу домакина Индонезия във финала на турнира на ФИФА в Джакарта - на живо със състави и очаквания
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. 11-те на България и Индонезия

11-те на България и Индонезия

  • 30 март 2026 | 15:20
  • 1796
  • 4
Слушай на живо
Слушай на живо: Индонезия - България

България се изправя срещу Индонезия във финала за турнира FIFA Series 2026. Нашите излизат срещу домакините на стадион „Гелора Бунг Карно“ в Джакарта, а двубоят стартира в 16:00 часа българско време.

Регламентът на състезанието предвижда изпълнения на дузпи, ако двата отбора не излъчат победител до приключване на редовното време. Очаква се на съоръжението в Джакарта да присъстват поне 50 000 зрители, които да подкрепят домакините.

България отнесе с 10:2 тима на Соломоновите острови на полуфиналите, докато Индонезия срази с 4:0 Сейнт Китс и Невис.

Александър Димитров залага на вратата на Димитър Митов и пред него в защита - Мартин Георгиев, Петко Христо, Теодор Иванов и Димитър Велковски. В халфовата линия ще са Адриан Краев, Филип Кръстев и Кристиян Стоянов. По фланоговете ще са Здравко Димитров и Марин Петков, а атаката ще води Мартин Минчев.

ИНДОНЕЗИЯ - БЪЛГАРИЯ

ИНДОНЕЗИЯ: 1. Емил Аудеро, 5. Ризки Рамадани, 3. Джей Идзес, 22. Джъстин Хубнер, 22. Нейтън Тьое-а-Он, 17. Калвин Вердонк, 14. Джоуи Пелюпеси, 2. Кевин Дикс, 11. Рагнар Оратмангун, 9. Рамадан Сантана, 10. Оле Ромени

БЪЛГАРИЯ: 1. Димитър Митов, 20. Мартин Георгиев, 15. Петко Христов, 5. Теодор Иванов, 21. Димитър Велковски, 8. Андриан Краев, 14. Филип Кръстев, 16. Марин Петков, 22. Кристиян Стоянов, 10. Здравко Димитров, 17. Мартин Минчев

Следвай ни:

Водещи Новини

