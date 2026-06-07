България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

Националният отбор на България до 19 години спечели и втората си контрола срещу Албания, след като се наложи с 3:0 в двубой изигран на Националната футболна база „Бояна“. Точни за „лъвчетата“ бяха Марто Бойчев в 27-ата минута, Самуил Цонов от дузпа в 44-та та и Даниел Кирилов в 61-та минута.

Двубоят започна по-добре за възпитаниците на Атанас Рибарския и още в 3-та та минута Самуил Цонов имаше възможност да открие резултата след като бе изведен зад отбраната на Албания. Прехвърлящият му удар обаче не намери очертанията на вратата. Добрата игра на „лъвчетата“ даде резултат малко преди да измине половин час игра, когато Марто Бойчев завърши добра атака с хубав изстрел от границата на наказателното поле. В края на полувремето домакините получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Самуил Цонов и не сгреши, като така България се оттегли с два гола на почивката.

България U19 удари Албания в първата си контрола

Родните национали продължиха с добрите изяви и през второто полувреме, и Даниел Кирилов направи резултата класически в 61-та минута. Постепенно в игра се появиха доста футболисти от резервната скамейка, а темпото на игра в заключителните минути спадна. „Лъвчетата“ имаха ситуации и за четвърти гол, но в крайна сметка резултатът остана непроменен. Така България U19 завърши лагера си с две победи срещу Албания. Следващата събиране на възпитаниците на Атанас Рибарски ще бъде през септември, а около месец по-късно предстоят и евроквалификациите.

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