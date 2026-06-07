Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България U19
  3. България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

  • 7 юни 2026 | 13:27
  • 197
  • 0
България U19 не остави шансове на Албания във втората контрола

Националният отбор на България до 19 години спечели и втората си контрола срещу Албания, след като се наложи с 3:0 в двубой изигран на Националната футболна база „Бояна“. Точни за „лъвчетата“ бяха Марто Бойчев в 27-ата минута, Самуил Цонов от дузпа в 44-та та и Даниел Кирилов в 61-та минута.

Двубоят започна по-добре за възпитаниците на Атанас Рибарския и още в 3-та та минута Самуил Цонов имаше възможност да открие резултата след като бе изведен зад отбраната на Албания. Прехвърлящият му удар обаче не намери очертанията на вратата. Добрата игра на „лъвчетата“ даде резултат малко преди да измине половин час игра, когато Марто Бойчев завърши добра атака с хубав изстрел от границата на наказателното поле. В края на полувремето домакините получиха право да изпълнят дузпа за игра с ръка в наказателното поле. Зад топката застана Самуил Цонов и не сгреши, като така България се оттегли с два гола на почивката.

България U19 удари Албания в първата си контрола
България U19 удари Албания в първата си контрола

Родните национали продължиха с добрите изяви и през второто полувреме, и Даниел Кирилов направи резултата класически в 61-та минута. Постепенно в игра се появиха доста футболисти от резервната скамейка, а темпото на игра в заключителните минути спадна. „Лъвчетата“ имаха ситуации и за четвърти гол, но в крайна сметка резултатът остана непроменен. Така България U19 завърши лагера си с две победи срещу Албания. Следващата събиране на възпитаниците на Атанас Рибарски ще бъде през септември, а около месец по-късно предстоят и евроквалификациите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Трансферът се пече! Мрезиг последва Левски в социалните мрежи

Трансферът се пече! Мрезиг последва Левски в социалните мрежи

  • 7 юни 2026 | 11:06
  • 13535
  • 27
Найденов подкара Женския, Тъпото и Слугата-камикадзе, иска записите от Лудогорец - ЦСКА

Найденов подкара Женския, Тъпото и Слугата-камикадзе, иска записите от Лудогорец - ЦСКА

  • 7 юни 2026 | 10:31
  • 7787
  • 5
Левски поздрави Златко Янков

Левски поздрави Златко Янков

  • 7 юни 2026 | 09:49
  • 1927
  • 3
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 16594
  • 38
Марсио Роса и Дерой Дуарте започнаха като титуляри за Кабо Верде

Марсио Роса и Дерой Дуарте започнаха като титуляри за Кабо Верде

  • 7 юни 2026 | 08:51
  • 1158
  • 0
Христо Стоичков с много важно посещение в централата на ФИФА

Христо Стоичков с много важно посещение в централата на ФИФА

  • 7 юни 2026 | 05:41
  • 4825
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

Регистрацията е факт: българка, британци, германец и канадец са новите шефове на Левски (ето техните имена и позиции)

  • 7 юни 2026 | 13:10
  • 5988
  • 30
Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

Никола Цолов триумфира в Монако за трета победа през сезона във Формула 2

  • 7 юни 2026 | 11:30
  • 27075
  • 49
Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

Световните вицешампиони от България спечелиха последната си контрола преди Лигата на нациите

  • 7 юни 2026 | 05:05
  • 32159
  • 15
Левски преговаря с национал на Алжир

Левски преговаря с национал на Алжир

  • 7 юни 2026 | 09:04
  • 16594
  • 38
Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

Финалът на "Ролан Гарос" при мъжете: дълго чакан триумф за Зверев или неочакван шампион

  • 7 юни 2026 | 10:30
  • 4904
  • 0
Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

Ще продължи ли историческата серия на Антонели и на най-бляскавата сцена?

  • 7 юни 2026 | 08:03
  • 9081
  • 2