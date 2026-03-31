  Националите се прибраха в България след 20 часа в самолет

Националите се прибраха в България след 20 часа в самолет

  • 31 март 2026 | 18:32
Националите се прибраха в България след 20 часа в самолет

Националният отбор на България се завърна на родна земя. Футболистите на Александър Димитров спечелиха турнира FIFA Series в Индонезия, след което потеглиха по обратния път към София.

България превзе Джакарта и спечели FIFA Series 2026

Нашите имаха три спирки за зареждане на гориво - в Шри Ланка, Оман и Гърция, като престоят им в самолета трая 20 часа. "Лъвовете" излетяха от Джакарта в 23 часа българско време в понеделник, а пристигнаха на летище "Васил Левски" малко след 18:30 часа.

На борда на самолета бяха и четирима наши сънародници, на които Българският футболен съюз подаде ръка, закъсали с прибирането от Индонезия заради логистичните проблеми породени от военния конфликт в Близкия изток.

България U21 0:0 Азербайджан U21, минута мълчание в памет на Борислав Михайлов преди старта на мача

