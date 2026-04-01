Чакането свърши: Исак подновява отборните тренировки утре

Александър Исак ще поднови тренировки със съотборниците си в Ливърпул в четвъртък, съобщават световните агенции. Завръщането на шведския национал след лечение на счупен глезен и фибула идва в момент, когато английският клуб се бори за място в Шампионската лига. Нападателят се нуждаеше от операция, за да се възстанови от контузиите, получени по време на мач срещу Тотнъм на 20 декември.

"Да го имаме отново в отбора е нещо изключително положително. Това ще бъде доста полезно за нас", каза треньорът на Ливърпул Арне Слот пред клубния сайт. "Алекс е в наистина добра позиция, защото Швеция се класира за Световното първенство и ще тренира с отбора отново за първи път утре."

Швеция беше един от последните отбори, които си осигуриха място на Световното първенство в Северна Америка това лято. Скандинавците победиха с 3:2 Полша във финала на плейофите.

April 1, 2026

