Слот: Класиране на 1/4-финал би било нещо специално за мен, не усещам феновете да са неспокойни

  • 17 март 2026 | 18:37
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот увери, че не усеща никакво безпокойство сред феновете на отбора, въпреки че след равенството на “Анфийлд” голяма част от присъстващите привърженици изпратиха отбора с освирквания. Нидерландецът определи евентуалното класиране на 1/4-финал на Шампионската лига като нещо специално и даде подробности за състоянието на Ибрахима Конате, Джо Гомес, който пропусна днешната тренировка, и продължаващия възстановяването си Александър Исак.

“Исак все още не е на разположение, а за Джо Гомес ще решим утре. Той не можеше да тренира, защото имаше доста проблеми след последния мач. Той имаше такива още след двубоя с Галатасарай и планът не беше да играе отново срещу Тотнъм, но Конате почувства нещо в подколянното сухожилие, така че не можеше да рискуваме с него. Фактът, че виждате Александър Исак на тренировъчното игрище показва, че той е все по-близо, но няма да бъде готов и за събота. Няма срок за завръщането му. Ако доста месеци си тренирал индивидуално, е голяма стъпка да започнеш да тренираш с отбора. Следващата стъпка напред е да играеш в Премиър лийг и Шампионската лига.

Конате вече е добре и отново е на 100%. Напълно готов е да започне и се надяваме, че ще може да играе 90 минути или повече.

Вече играхме два пъти с Галатасарай и загубихме два пъти. Добрата новина, че сега ще играем у дома и ще имаме подкрепата на нашите фенове. На 100% съм сигурен, че нашите привърженици ще бъдат такива, каквито винаги са били, особено в европейските мачове.

Когато дойдох тук, ми казаха, че в този клуб феновете ще подкрепят мениджъра дълго време. Ако вярно, че те са неспокойни, аз изобщо не го усещам.

През този сезон се вижда, че сме по-силни у дома, отколкото като гост. Ще видим дали това ще има отново значение. Заслужаваме да сме тук, защото победихме Реал и Атлетико у дома и Интер и Марсилия като гост. Работим изключително усилено, за да бъдем сигурни, че детайлите ще са в наша полза, а не в полза на Галатасарай, както миналия път.

В първия мач мислехме, че има гол и дузпа за нас, но ВАР се намеси. Имахме шансове, но не ги реализираме. Това е заслуга и на Галатасарай. В отбора им страхотна енергия, манталитет и добри защитници. Трябва да вкараме гол. Знаем, че това няма да лесно, но ще се борим и ще се стремим към това.

Разбира се, че усещам напрежение. Всичко го усещаме. В тази индустрия то е ежедневно.

Най-важният мач е следващият, но това е малко опростено. След Галатасарай ни предстои друг голям мач - срещу Брайтън. Чувстваме важността на двубоя с Галатасарай, защото можем да достигнем до 1/4-финалите на Шампионската лига. Това било нещо специално за мен, защото това би бил първият ми 1/4-финал, но ще бъде специално и за всички вас, защото не можеше да приемаш четвъртфиналите в Шампионската лига за даденост, независимо как този клуб се е представял в миналото", заяви Слот на днешната си пресконференция.

Милан е готов да се раздели с Леао

