Слот: Класиране на 1/4-финал би било нещо специално за мен, не усещам феновете да са неспокойни

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот увери, че не усеща никакво безпокойство сред феновете на отбора, въпреки че след равенството на “Анфийлд” голяма част от присъстващите привърженици изпратиха отбора с освирквания. Нидерландецът определи евентуалното класиране на 1/4-финал на Шампионската лига като нещо специално и даде подробности за състоянието на Ибрахима Конате, Джо Гомес, който пропусна днешната тренировка, и продължаващия възстановяването си Александър Исак.
“Исак все още не е на разположение, а за Джо Гомес ще решим утре. Той не можеше да тренира, защото имаше доста проблеми след последния мач. Той имаше такива още след двубоя с Галатасарай и планът не беше да играе отново срещу Тотнъм, но Конате почувства нещо в подколянното сухожилие, така че не можеше да рискуваме с него. Фактът, че виждате Александър Исак на тренировъчното игрище показва, че той е все по-близо, но няма да бъде готов и за събота. Няма срок за завръщането му. Ако доста месеци си тренирал индивидуално, е голяма стъпка да започнеш да тренираш с отбора. Следващата стъпка напред е да играеш в Премиър лийг и Шампионската лига.
Конате вече е добре и отново е на 100%. Напълно готов е да започне и се надяваме, че ще може да играе 90 минути или повече.
Вече играхме два пъти с Галатасарай и загубихме два пъти. Добрата новина, че сега ще играем у дома и ще имаме подкрепата на нашите фенове. На 100% съм сигурен, че нашите привърженици ще бъдат такива, каквито винаги са били, особено в европейските мачове.
Когато дойдох тук, ми казаха, че в този клуб феновете ще подкрепят мениджъра дълго време. Ако вярно, че те са неспокойни, аз изобщо не го усещам.
През този сезон се вижда, че сме по-силни у дома, отколкото като гост. Ще видим дали това ще има отново значение. Заслужаваме да сме тук, защото победихме Реал и Атлетико у дома и Интер и Марсилия като гост. Работим изключително усилено, за да бъдем сигурни, че детайлите ще са в наша полза, а не в полза на Галатасарай, както миналия път.
В първия мач мислехме, че има гол и дузпа за нас, но ВАР се намеси. Имахме шансове, но не ги реализираме. Това е заслуга и на Галатасарай. В отбора им страхотна енергия, манталитет и добри защитници. Трябва да вкараме гол. Знаем, че това няма да лесно, но ще се борим и ще се стремим към това.
Разбира се, че усещам напрежение. Всичко го усещаме. В тази индустрия то е ежедневно.
Най-важният мач е следващият, но това е малко опростено. След Галатасарай ни предстои друг голям мач - срещу Брайтън. Чувстваме важността на двубоя с Галатасарай, защото можем да достигнем до 1/4-финалите на Шампионската лига. Това било нещо специално за мен, защото това би бил първият ми 1/4-финал, но ще бъде специално и за всички вас, защото не можеше да приемаш четвъртфиналите в Шампионската лига за даденост, независимо как този клуб се е представял в миналото", заяви Слот на днешната си пресконференция.