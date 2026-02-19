Слот: Сега сме в много по-добра позиция от преди няколко месеца

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е убеден, че тимът му се е подобрил в някои отношения спрямо предишните няколко месеца, изтъквайки по-добрата физическа кондиция и развитието при статичните положения.
“В сравнение с допреди няколко седмици не мисля, че се е променило много. В последните 19 мача загубихме само два пъти, и то в добавеното време, като не заслужавахме тези поражения. Нямахме нужда от вчерашния мач (на Арсенал - б.р.), за да разберем колко е трудно да спечелиш мач в Премиър лийг. Това, което направи първенството по-добро в сравнение с преди четири-пет-шест години, е фактът, че сега то е по-конкурентно. Ние също се подобрихме в сравнение с допреди три-четири месеца. Сега сме в много по-добра позиция. Има редица причини за това, но двете най-прости са добрата ни кондиция и драстичното ни развитие при статичните положения”, коментира Слот на пресконференцията си преди неделното гостуване на Нотингам Форест.
Той също така се върна към тежката домакинска загуба с 0:3 от този противник през ноември. “При предишния ни мач с Нотингам, той беше третият или четвъртият на Шон Дайч. Сега ще ни бъде по-трудно, защото едва тази вечер ще видим дали новият мениджър (Витор Перейра - б.р.) ще смени някои играчи. Хубавото нещо е, че днес имат мач (срещу Фенербахче - б.р.), както и че мениджърът им беше в Премиър лийг и миналия сезон. В началото на сезона двубоят ни с тях беше труден за нас. Тогава направихме доста добри първи 15 минути, създавайки положение след положение, но допуснахме гол от статично положение и мачът замина в напълно различна посока”, продължи той.
След това нидерландският специалист даде информация относно някои от контузените си играчи. “Джереми Фримпонг няма да е разположение тази седмица, дано да е готов през следващата, ако нещата се развиват според плана. Ватару Ендо ще бъде аут дълго време, като не знаем колко точно. Да, мисля, че Джо Гомес е готов да бъде титуляр. Александър Исак излезе на терена с обувките си за тичане за първи път през тази седмица, така че ще му е нужно още известно време. Той ще се завърне някъде около следващата пауза за националните отбори, стига да няма някакви пречки. В края на март или началото на април той ще поднови отборни тренировки. Това не означава, че веднага ще бъде готов за игра”, сподели Слот.
Освен това той беше попитан за предполагаемата проява на расизъм срещу Винисиус Жуниор по време на Бенфика - Реал Мадрид. “Като цяло, никога не можеш да направиш достатъчно. Винаги можеш да направиш нещо повече, за да се увериш, че това няма да се повтори. Трябва да се опитаме като футболна общност да направим повече от това, което правят в обществото. Това може би не е толкова трудно, между другото. В този мач беше следван протоколът, което е първата стъпка. Надявам се, че моите играчи биха постъпили по подобен начин - веднага да сигнализират, а съдията да действа по подобен начин като във вторник”, добави наставникът на мърсисайдци.
Снимки: Gettyimages