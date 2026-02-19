Слот: Сега сме в много по-добра позиция от преди няколко месеца

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот е убеден, че тимът му се е подобрил в някои отношения спрямо предишните няколко месеца, изтъквайки по-добрата физическа кондиция и развитието при статичните положения.

“В сравнение с допреди няколко седмици не мисля, че се е променило много. В последните 19 мача загубихме само два пъти, и то в добавеното време, като не заслужавахме тези поражения. Нямахме нужда от вчерашния мач (на Арсенал - б.р.), за да разберем колко е трудно да спечелиш мач в Премиър лийг. Това, което направи първенството по-добро в сравнение с преди четири-пет-шест години, е фактът, че сега то е по-конкурентно. Ние също се подобрихме в сравнение с допреди три-четири месеца. Сега сме в много по-добра позиция. Има редица причини за това, но двете най-прости са добрата ни кондиция и драстичното ни развитие при статичните положения”, коментира Слот на пресконференцията си преди неделното гостуване на Нотингам Форест.

"We are in a much better place than we were months ago" 📈



Arne Slot says that his side being fitter has helped contribute to their improved form 🎙️ pic.twitter.com/uptqQX5xpE — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 19, 2026

Той също така се върна към тежката домакинска загуба с 0:3 от този противник през ноември. “При предишния ни мач с Нотингам, той беше третият или четвъртият на Шон Дайч. Сега ще ни бъде по-трудно, защото едва тази вечер ще видим дали новият мениджър (Витор Перейра - б.р.) ще смени някои играчи. Хубавото нещо е, че днес имат мач (срещу Фенербахче - б.р.), както и че мениджърът им беше в Премиър лийг и миналия сезон. В началото на сезона двубоят ни с тях беше труден за нас. Тогава направихме доста добри първи 15 минути, създавайки положение след положение, но допуснахме гол от статично положение и мачът замина в напълно различна посока”, продължи той.

Arne Slot on Nottingham Forest:



“Back then it was Sean Dyche's third or fourth game. That makes it a little bit more difficult. We only have tonight to see if this new manager changes personnel.



“The good thing is they have that game, and the manager was in the Premier League… pic.twitter.com/XtWsCa5V2M — YNWAHQ (@YNWA_HQ_) February 19, 2026

След това нидерландският специалист даде информация относно някои от контузените си играчи. “Джереми Фримпонг няма да е разположение тази седмица, дано да е готов през следващата, ако нещата се развиват според плана. Ватару Ендо ще бъде аут дълго време, като не знаем колко точно. Да, мисля, че Джо Гомес е готов да бъде титуляр. Александър Исак излезе на терена с обувките си за тичане за първи път през тази седмица, така че ще му е нужно още известно време. Той ще се завърне някъде около следващата пауза за националните отбори, стига да няма някакви пречки. В края на март или началото на април той ще поднови отборни тренировки. Това не означава, че веднага ще бъде готов за игра”, сподели Слот.

Arne Slot provides an injury update ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2026

Освен това той беше попитан за предполагаемата проява на расизъм срещу Винисиус Жуниор по време на Бенфика - Реал Мадрид. “Като цяло, никога не можеш да направиш достатъчно. Винаги можеш да направиш нещо повече, за да се увериш, че това няма да се повтори. Трябва да се опитаме като футболна общност да направим повече от това, което правят в обществото. Това може би не е толкова трудно, между другото. В този мач беше следван протоколът, което е първата стъпка. Надявам се, че моите играчи биха постъпили по подобен начин - веднага да сигнализират, а съдията да действа по подобен начин като във вторник”, добави наставникът на мърсисайдци.

🗣️ "We can never do too much"



Arne Slot on if enough is being done to combat racism after Vinicius Junior's allegation that he was racially abused by Benfica's Gianluca Prestianni. pic.twitter.com/SF87SpC5HN — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 19, 2026

