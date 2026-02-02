Популярни
  3. Рууни: Исак трябва да е притеснен от формата на Екитике

  • 2 фев 2026 | 13:45
  • 1133
  • 0

Бившият капитан на английския футболен гранд Манчестър Юнайтед Уейн Рууни заяви, че нападателят на Ливърпул Александър Исак трябва да бъде притеснен от формата на колегата си в атака Юго Екитике.

Шведът е с фрактура на крака, но когато се завърне, неговото място сред титулярите няма да бъде гарантирано според Рууни. Преди контузията си през декември Исак взе участие в 16 двубоя за Ливърпул, в които отбеляза едва три попадения.

„Бих бил по-притеснен, ако бях на мястото на Исак, гледайки мачовете отстрани. Кариерата му в Ливърпул все още не е потръгнала. Очевидно те платиха много пари за него, а тези двамата (Виртц и Екитике) изглежда сякаш имат много добро разбиране помежду си и изглеждат опасни в атака“, коментира Уейн Рууни в своя подкаст, цитиран от BBC.

Екитике вкара два гола при победата над Нюкасъл с 4:1, а с това вече има 15 попадения в 32 мача във всички турнири за „червените“.

23-годишният французин беше закупен за 69 милиона паунда от Айнтрахт (Франкфурт) през лятото и вече оформи успешен тандем с друго от скъпите попълнения на мърсисайдци - Флориан Виртц (116 милиона паунда от Байер Леверкузен).

Според Рууни тяхното партньорство поставя под въпрос ролята в състава на рекордната покупка на Ливърпул Александър Исак, взет от Нюкасъл за 125 милиона, което е и рекордна сума, платена от британски клуб.

„Вторият гол на Екитике беше брилянтен, напомня ми на Ромарио. Беше инстинктивно изпълнение. Той е типът играч, който обичам да гледам. Не е типична деветка, не е и десетка. Излиза на крилото, взима топката, въвлича играчите в мача и може да вкарва. Така че той има по малко от всичко“, обясни англичанинът.

