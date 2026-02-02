Рууни: Исак трябва да е притеснен от формата на Екитике

Бившият капитан на английския футболен гранд Манчестър Юнайтед Уейн Рууни заяви, че нападателят на Ливърпул Александър Исак трябва да бъде притеснен от формата на колегата си в атака Юго Екитике.
Шведът е с фрактура на крака, но когато се завърне, неговото място сред титулярите няма да бъде гарантирано според Рууни. Преди контузията си през декември Исак взе участие в 16 двубоя за Ливърпул, в които отбеляза едва три попадения.
„Бих бил по-притеснен, ако бях на мястото на Исак, гледайки мачовете отстрани. Кариерата му в Ливърпул все още не е потръгнала. Очевидно те платиха много пари за него, а тези двамата (Виртц и Екитике) изглежда сякаш имат много добро разбиране помежду си и изглеждат опасни в атака“, коментира Уейн Рууни в своя подкаст, цитиран от BBC.
Екитике вкара два гола при победата над Нюкасъл с 4:1, а с това вече има 15 попадения в 32 мача във всички турнири за „червените“.
23-годишният французин беше закупен за 69 милиона паунда от Айнтрахт (Франкфурт) през лятото и вече оформи успешен тандем с друго от скъпите попълнения на мърсисайдци - Флориан Виртц (116 милиона паунда от Байер Леверкузен).
Според Рууни тяхното партньорство поставя под въпрос ролята в състава на рекордната покупка на Ливърпул Александър Исак, взет от Нюкасъл за 125 милиона, което е и рекордна сума, платена от британски клуб.
„Вторият гол на Екитике беше брилянтен, напомня ми на Ромарио. Беше инстинктивно изпълнение. Той е типът играч, който обичам да гледам. Не е типична деветка, не е и десетка. Излиза на крилото, взима топката, въвлича играчите в мача и може да вкарва. Така че той има по малко от всичко“, обясни англичанинът.