Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк заяви, че не е съгласен с Арне Слот, който по-рано днес нарече влизането на Мики ван де Вен срещу Александър Исак опасно. По време на двубоя между двата отбора шведът вкара първия гол, но при попадението имаше сблъсък между него и бранителя, след който той получи тежка контузия.

"Очевидно, не съм съгласен, в много отношения. Ако си защитник, ще направиш всичко възможно да предотвратиш допускането на гол. Той прави всичко възможно, за да блокира удара. За съжаление, Исак сложи крака си точно там и това прави ситуацията да изглежда по-лоша, отколкото е. Това е естествена реакция от страна на нашия защитник. Ако един защитник не направи това, не мисля, че е истински защитник. Опасни влизания обикновено няма да видите от Мики. Мисля, че той е коректен играч. Освен това знам, че двамата играчи са се разбрали, което е добър знак", заяви Франк.

Той защити отново и двамата играчи, които получиха червени картони по време на мача с Ливърпул Чави Симонс и Кристиан Ромеро. Специалистът обясни, че клубът няма да обжалва картона на Симонс, тъй като нищо няма да спечели от това. За Ромеро бившият мениджър на Брентфорд заяви: "Много пъти съм говорил с него, но и с другите. Това, че е капитан, не може да имаш само един лидер на терена. Говорим за играч със страст. Освен това носи този отбор на гърба си. Очевидно вторият жълт картон беше грешка, но ако нямаш първия, няма да бъдеш изгонен".

