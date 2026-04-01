  Фримпонг пак ще пропуска мачове за Ливърпул

  • 1 апр 2026 | 13:41
Джереми Фримпонг получи поредната си контузия от началото на сезона и няма да бъде на разположение на Арне Слот за все още неясен период от време. Десният бек влезе в игра за Нидерландия на почивката на контролата с Еквадор, но бе заменен само 12 минути по-късно. След двубоя селекционерът Роналд Куман потвърди, че Фримпонг е с контузия. Нидерландецът вече имаше три травми от началото на дебютната си кампания в Ливърпул, като всички те бяха контузии в подколянното сухожилие. Последният път той пропусна пет мача на мърсисайдци.

Сметките показват, че общо Фримпонг е пропуснал вече 25 двубоя през сезона заради тези проблеми.

Ситуацията е много деликатна за мениджъра на “червените” Арне Слот, който няма друг истински десен защитник, а за Ливърпул предстоят два много важни мача - срещу Манчестър Сити от 1/4-финалите на ФА Къп и веднага след това гостуване на Пари Сен Жермен в същата фаза от Шампионската лига.

Снимки: Imago

