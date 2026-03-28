Роналд Куман: Направихме много добър мач срещу силен съперник

Селекционерът на националния тим на Нидерландия Роналд Куман похвали представянето на отбора си след победата с 2:1 над Норвегия в Амстердам в контрола преди предстоящото Световно първенство, но капитанът Вирджил ван Дайк смята, че все още има доста работа. Следващият мач на нидерландците е срещу Еквадор в Айндховен във вторник, а през юни съставът ще играе срещу Алжир, докато продължава подготовката си за Мондиал 2026.

„Това беше много добър мач от наша страна срещу силен съперник“, каза Куман на пресконференцията след двубоя.

„Донякъде типично нидерландско е да мислиш, че когато играеш срещу Норвегия, трябва да ги победиш. Това не е така. В квалификациите те победиха Италия два пъти. Норвегия също имаше добри периоди срещу нас, но като се има предвид целия мач, мисля, че заслужавахме да спечелим“, добави селекционерът на Нидерландия.

Ван Дайк обаче не беше толкова ентусиазиран от представянето на отбора си и не пожела да отговори на въпрос дали нидерландците са истински претенденти за Световното първенство, което ще се проведе в Канада, Мексико и САЩ.

„Все още има работа за вършене. В някои моменти нещата вървяха добре, но в други по-малко. Мисля, че бяхме по-добри през второто полувреме, отчасти защото те бяха малко по-уморени. В крайна сметка имахме достатъчно шансове да вкараме повече голове. В защита също бяхме солидни. Заслужено спечелихме и сега продължаваме напред“, коментира защитникът.

Нидерландия е в Група F на Световното първенство заедно с отборите на Япония, Тунис и Полша или Швеция.