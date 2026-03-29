Селекционерът на Унгария: Аз съм никой в сравнение със Слот

Селекционерът на Унгария Марко Роси отново коментира темата “Ливърпул” - в частност заради избраниците си Доминик Собослай и Милош Керкез, които са част от клуба от “Анфийлд”. В петък Роси се изказа по адрес на мениджъра на английския първенец Арне Слот, оставяйки впечатление, че не е много доволен от желанието му Собослай и Керкез да не бъдат натоварвани прекалено много в двете контроли на “маджарите”.

В събота унгарците надвиха Словения с 1:0, а във вторник ще срещнат и Гърция.

Преди паузата за националните отбори Слот заяви, че се надява селекционерите да разберат, че много от играчите в неговия отбор прекарват много минути на терена, и затова се надява да не ги използват в продължение на 180 минути.

„Прочетох глупости в пресата - заяви Роси. - Не може да си мислите, че съм толкова арогантен, самонадеян и глупав, че да се сравнявам с треньор, който води отбор от Премиър лийг. Аз не мога да бъда сравняван с мениджъра на Ливърпул, изобщо не съм имал намерение да се случва подобно нещо. Арне Слот каза, че се надява играчите му да не изиграят цели два мача. Спестих на Доминик Собослай десет, а на Милош Керкез – двадесет минути.“

„Слот е треньор на топ клуб - продължи Роси. - Заслужава максимално уважение. Аз съм никой. Но тъй като съм селекционер на унгарския национален отбор, смятам, че и унгарският национален отбор заслужава уважение, най-малкото заради миналото си. Между нас няма никакъв спор.“

Унгария удари Словения в края