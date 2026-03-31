Ливърпул готви оферта за Луис Суарес

  • 31 март 2026 | 07:29
Английският гранд Ливърпул проявява сериозен интерес към нападателя на Спортинг Лисабон Луис Суарес. Информацията е на португалското издание „Correio da Manhã“.

Колумбийският национал се присъедини към португалския клуб през миналото лято от Алмерия и прави изключителен първи сезон в Португалия. До момента през кампанията Суарес е отбелязал впечатляващите 33 гола и е направил 7 асистенции в общо 42 официални мача.

В миналото името на колумбийския нападател беше свързвано с трансфер в Нюкасъл. Сега обаче последните информации го свързват с Ливърпул. На "Анфийлд" сериозно обмислят да отправят оферта за Суарес през лятото.

Всъщност е напълно възможно Ливърпул и Нюкасъл да влязат в директна битка за подписа на талантливия голмайстор. Откупната клауза в договора на Суарес със Спортинг е фиксирана на 80 милиона евро.

Снимки: Gettyimages

