Десетима от Нидерландия оцеляха срещу Еквадор

Нидерландия и Еквадор не успяха да се победят в контролна среща, играна на "Филипс Арена" в Айндховен. Двубоят приключи при резултат 1:1, като домакините могат да са доволни, тъй като играха с човек по-малко в голяма част от мача.

Нидерландия поведе рано. В 3-тата минута Коди Гакпо центрира по земя и Уилям Пачо отклони топката в собствената си врата.

Нещата обаче се объркаха в 12-тата минута, когато Дензъл Дъмфрис задържа откъсващия се Гонсало Плата и получи директен червен картон за това нарушение.

В 24-тата минута Еквадор изравни. Гостите получиха дузпа за нарушение на вратаря Марк Флекен срещу Гонсало Плата, а Енер Валенсия реализира наказателния удар за 1:1.

С човек повече на терена южноамериканците доктуваха събитията. Те имаха шансове да стигнат и до победата, но с пропуски се отличиха Джон Йебоа, Педро Вите и Енер Валенсия.

В крайна сметка срещата завърши при равенство, като едва ли и двата тима ще съжаляват твърде много, като могат да си направят нужните изводи преди Световното.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages