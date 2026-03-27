  Нидерландия обърна Норвегия в Амстердам и показа готовност за Мондиала

Нидерландия обърна Норвегия в Амстердам и показа готовност за Мондиала

  • 27 март 2026 | 23:36
Нидерландия обърна Норвегия в Амстердам и показа готовност за Мондиала

Отборът на Нидерландия победи тима на Норвегия с 2:1 в приятелски мач от подготовката на двата отбора за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

В средата на откриващото полувремето гостите поведоха в резултата. Шелдерюп си освободи пространство и стреля от ръба на наказателното поле и наказа вратаря на домакините Барт Фербрюген.

Десетина минути преди края на първото полувреме "лалетата" намериха начин да изравнят. След поредица от ъглови удари Ван Дайк се извиси над всички и звездата на английския шмапион Ливърпул засече с глава, пращайки топката неспасяемо във вратата, пазена от Йорян Ниланд.

Началото на второто полувреме вдигна настроението на "Йохан Кройф Арена", тъй като само шест минути след подновяването на играта Рейндерс без да се суети стреля и осъществи пълен обрат в полза на домакините.

Парагвай излъга Гърция в Атина

