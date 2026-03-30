УЕФА замразява цените на билетите за Евро 2028 - в рязък контраст с политиката на ФИФА

УЕФА няма планове да увеличава цените на билетите за предстоящото Европейско първенство през 2028 г., съобщава "The Athletic". Според източника цените в най-достъпните категории за турнира, който ще бъде в Англия, Шотландия, Уелс и Ейре, ще останат на същото ниво, както за Евро 2024.

Билетите за Fans First и Category 3 ще струват 30 евро и 60 евро, подобно на цените на турнира в Германия.

UEFA is planning to freeze most of the ticket prices for the 2028 men's European Championship, in stark contrast to FIFA's policy for this summer's World Cup.



Full story is free to read from @mjshrimper here ⬇️



🔗 https://t.co/pGb0ktRKPv pic.twitter.com/RT6p0dXr1k — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 30, 2026

На официалното откриване на турнира през ноември миналата година, главният изпълнителен директор на Английската футболна асоциация Марк Бълингам заяви, че „приблизително половината“ от трите милиона налични билета ще бъдат в тези две категории, докато прессъобщение на УЕФА от декември определи цифрата на „повече от 40%“.

Това е в рязък контраст с политиката на ФИФА за Световното първенство това лято. На Мондиал 2026 билетите са в четири ценови категории, като най-евтиният от четвърта категория започва от 60 долара (45 британски лири) за мач от груповата фаза, а най-скъпият – билет от първа категория за мач от груповата фаза с висок профил – струва до 2700 долара (2050 британски лири).

Цифрите нарастват драстично с напредването на турнира, като най-евтиният билет с номинална стойност за финала на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси на 19 юли струва над 2000 долара (1500 британски лири), а най-скъпият – почти 8000 долара (6000 британски лири).

Всъщност, разяснява "The Athletic", фен, който се надява да отиде на Евро 2028, ще има възможност да закупи билети за пет мача от груповата фаза на същата цена, каквато е средната цена на паркомясто на стадион на Световното първенство това лято, която в момента е 175 долара (132 британски лири).

Европейското първенство ще се проведе от 9 юни до 9 юли 2028 г. в Англия, Шотландия, Уелс и Ирландия.