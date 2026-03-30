УЕФА глоби Лил за хореография с лика на Жана д'Арк

УЕФА глоби Лил за показване на неподходящ банер по време на първия мач от осминафиналите на Лига Европа срещу Астън Вила (0:1). Мачът се проведе на 12 март в Лил, преди началото на мача феновете на френския клуб разгънаха банер с националното знаме и изображение на Жана д'Арк в доспехи, държаща меч. Банерът носеше английския надпис „Французите никога не умират“, заедно със лозунгите „Горд. Силен. Свиреп“ и „Жана вдига меча си, а Лил продължава да се бори“.

Лил е глобен с 17 500 евро за банера. Клубът е глобен и за хвърляне на предмети от фенове, запалване на сигнални ракети и забавяне на началото на мача. Общата глоба е 82 750 евро. Лил загуби с общ резултат 0:3 от Астън Вила и сложи край на кампанията си в Лига Европа.

Английският отбор ще играе срещу Болоня на четвъртфиналите.

УЕФА преди това глоби Цървена звезда (Белград) за хореография с изображение на светец на стадиона по време на мача им от плейофите на Лига Европа срещу Лил за достигане до осминафиналите.

🔴🇫🇷 𝗙𝗟𝗔𝗦𝗛 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Le LOSC a été CONDAMNÉ par l’UEFA à une amende de 82 750 €, notamment pour un tifo à l’effigie de JEANNE D’ARC, que l’instance européenne considère comme un message « incitant à la haine ».



Le tifo, représentant Jeanne d’Arc épée à la main avec le… pic.twitter.com/jLR0Vnkz7Q — Bastion (@BastionMediaFR) March 29, 2026

