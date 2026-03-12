УЕФА няма да наказва допълнително Олисе и Кимих за изпросените картони

Основните играчи на Байерн (Мюнхен) Майкъл Олисе и Йошуа Кимих няма да получат допълнителни наказания от Европейската футболна централа (УЕФА), пише вестник "Екип".

В края на мача с Аталанта от Шампионската лига (6:1) двамата получиха съмнителни жълти картони, за да бъдат наказани за протоколния реванш в Германия следващата седмица и да се изчистят за четвъртфиналите от турнира. УЕФА има практика да разследва подобни случаи, в които футболисти умишлено получават картони, като си избират мачовете, които да пропуснат. Двамата бяха санкционирани, след като съвсем умишлено забавиха изпълнението на ъглов и пряк свободен удар.

Норвежкият съдия на мача Еспен Ескас не е отбелязал нищо съмнително в доклада си, което ще накара Дисциплинарната комисия на УЕФА не отива по-далеч. Още повече, че е трудно да се докаже ясното намерение да се получи картон.

През 2019 година имаше подобен случай, в който Серхио Рамос от Реал Мадрид умишлено си изкара картон в мач срещу Аякс, като след мача дори се похвали, за което бе наказан с два мача вместо един, както повелява правилникът.

Снимки: Gettyimages