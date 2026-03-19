УЕФА с план за оптимизация и уеднаквяване на ВАР

  • 19 март 2026 | 18:39
УЕФА не планира да премахне системата за видео асистент-съдия (ВАР), но възнамерява да промени принципите ѝ на работа, съобщи The Independent. Според източник Европейската футболна централа иска да оптимизира и опрости използването на технологията, намалявайки нуждата от „микроскопични“ спирания на играта. Това важи особено за Шампионската лига и други турнири под егидата на организацията.

ВАР с разширени правомощия и нови правила за Световното първенство
ВАР с разширени правомощия и нови правила за Световното първенство

Шефът на съдиите на УЕФА Роберто Розети ще се срещне с представители на водещи европейски лиги, включително Висшата лига, след Световното първенство през 2026 г. Целта е да се разработи по-координирана ВАР система в състезанията, за да се успокоят феновете и критиците на технологията. Една от предложените промени се отнася до корнерите: ВАР ще се включва само в случаите, когато решение може да бъде взето незабавно - преди възобновяване на играта и без забавяне.

Още от Футбол свят

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

Защитник на Арсенал: Изцяло концентрирани сме върху това да бием Ман Сити

  • 19 март 2026 | 17:18
  • 1030
  • 2
Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

Нагелсман обясни за повиквателните на Карл и Урбиг, както и защо не извика Мусиала

  • 19 март 2026 | 17:11
  • 687
  • 0
Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

Заради случващото се по света Дешан е притеснен за пътуването до САЩ

  • 19 март 2026 | 16:52
  • 2448
  • 2
Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

Коло Муани се завърна в националния отбор на Франция

  • 19 март 2026 | 16:00
  • 893
  • 0
Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

Осминафиналите в ШЛ показаха колко уязвими са английските отбори

  • 19 март 2026 | 15:38
  • 6869
  • 6
Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

Официално: Нагелсман повика за пръв път млади надежди на Байерн, важни фигури се завръщат за Германия

  • 19 март 2026 | 15:37
  • 1847
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 18999
  • 163
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 10227
  • 8
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 2699
  • 10
Започнаха реваншите в Лига Европа

Започнаха реваншите в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 9728
  • 0
Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

Григор Димитров излиза на корта след края на мача на Винъс Уилямс

  • 19 март 2026 | 19:17
  • 2569
  • 0
Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

Стоичков със силни думи и обещание за ЦСКА; новият спонсор: Дано проектът промени българския футбол

  • 19 март 2026 | 11:19
  • 29718
  • 117