  Математик съди УЕФА за плагиатство заради новия формат на ШЛ и ЛЕ

Математик съди УЕФА за плагиатство заради новия формат на ШЛ и ЛЕ

Математик съди УЕФА за плагиатство заради новия формат на ШЛ и ЛЕ

Търговският съд № 16 в Мадрид се е обявил за компетентен да разгледа дело, което поставя под въпрос интелектуалната собственост върху настоящия формат на Шампионската лига. По-конкретно, въпросната инстанция е приела жалбата на чилийския математик Леандро Шара, който обвинява континенталната централа, че е копирала от него алгоритъма, който стои в основата на новата Шампионска лига с една групова фаза - модел, въведен и в Лига Европа.

Според представителите на обвинението Шара е представил своите изследвания на служители на УЕФА в поредица от частни срещи, започнали през 2013 г., но тези срещи никога не са довели до подписване на официален договор или изплащане на възнаграждения.

Чилийският математик твърди, че УЕФА е внедрила модела му без разрешение, лишавайки го от изключителното право да го комерсиализира на европейския пазар, и се е възползвала от приходите, получени от формат, който е революционизирал международния футболен календар.

Според “Ел Конфиденсиал” решението на съда представлява първо поражение за континенталната централа. Нейните адвокати са възнамерявали да преместят спора в Швейцария, мотивирайки се, че в Нион е бил замислен и координиран въпросният формат, а испанските съдилища не са имали международна юрисдикция по въпрос от такъв мащаб.

Испанският съдия отхвърли частично този аргумент с обосновка, която създава интересен прецедент: тъй като мачовете от Шампионската лига и Лига Европа се провеждат физически и на испанска територия, „експлоатацията“ на предполагаемо плагиатствания формат всъщност се осъществява в Испания.

Този технически детайл позволява на съда да обяви юрисдикция, макар и с ограничен обхват, изключително до икономическите щети, претърпени в рамките на националните граници.

Какво рискува УЕФА? Въпреки че съдът изясни, че не може да решава международната съдба на състезанието, УЕФА сега е задължена да защитава прозрачността на своите творчески процеси.

