Няма да се въвежда противоречива система за оскъпяване на билетите за Евро 2028

Организаторите на Европейското първенство през 2028 отхвърлят категорично възможността за въвеждане на динамичната система за ценообразуване на билетите, заяви президентът на Футболната асоциация на Англия (ФА) Деби Хюит. Тя обясни, че е от фундаментално значение пропуските да бъдат достъпни за всички.

Динамичната система, според която цените се покачват и спадат в зависимост от търсенето на пазара, е използвана от хотелиери, авиолинии и други организации с комерсиална цел. Практиката обаче не е популярна във Великобритания при разпространението на билети за спорт и увеселение.

Динамичната система за ценообразуване предизвика огромен хаос и гняв сред феновете на музикалната група "Оейзис", тъй като бе използвана от "Тикетмастър" за турнето във втората половина на тази година. Пропуските бяха разпродавани в рамките на ден и тези, които се сдобиваха с тях отвъд първия час, се сблъскваха с нетрадиционно високи цени.

Изпълнителният директор на ФА Марк Бълингам също потвърди, че билетите за еврофиналите ще имат стабилна ценова рамка.

"Няма да използваме динамичната система за ценообразуване на билети. Това бе пределно ясно на всички ни още от начало. Като организатори ние сме си поставили няколко основни правила и това е едно от тях. Друго е, че близо половината билети ще бъдат от трета категория и ще има една допълнителна, носеща името "Феновете на първо място". Тя ще бъде дори по-евтина", заяви той, цитиран от ДПА.

Билетите от трета категория за Евро 2024 в Германия струваха 60 евро, а тези от "Феновете на първо място" бяха по 30 евро. Нещата ще изглеждат по различен начин на организираното Световно първенство от ФИФА в Северна Америка, където използването на динамичната система е практика.

"На първо място за нас е да организираме достъпен шампионат за хората, които го чакат. УЕФА никога не ни е притискала за обратното. Знаем, че печалбата от турнира ще бъде инвестирана във футбола, но не можем да залитаме в крайности. Не можем и да пуснем свободен ход, защото няма да бъде честно за играта. Стараем се да бъдем възможно най-креативни, за да осигурим преживяване на достъпни цени за всеки", каза Хюит, която е и председател на организационния комитет.

Бълингам добави, че организаторите търсят и начин да облекчат притежателите на билети с транспортните разходи. Той добави, че окончателните цени на пропуски за Евро 2028 ще бъдат обявени в последната четвърт на следващата година. Бълингам каза още, че организаторите вече са получили одобрение от феновете за часа на финала - 17:00 британско време (19:00 българско).

