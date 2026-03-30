Тухел обясни какво е състоянието на контузените и дали Кейн има алтернатива

Селекционерът на Англия Томас Тухел говори преди утрешната контрола на “трите лъва” с Япония. Осем национали вече напуснаха лагера заради различни проблеми, но германецът обясни, че никой от тях не е със сериозна контузия. Тухел обаче има достатъчен избор, туй като повика 35 играчи за този лагер.

"Вече имате списъка, така че няма какво повече да добавя, не съм медицински експерт. След мача направихме оценка на състоянието им и никой от тях не можеше да остане и да получи минути, така че ги освободихме. Райс и Сака отчаяно искаха да останат, но нямаше смисъл да поемаме този риск. И двама почувстваха дискомфорт, така че нямаше смисъл да останат. Ако беше последният мач за сезона, може би щяхме да ги задържим. Уортън също имаше лека контузия. Всички ще отсъстват по няколко дни. Нони Мадуеке? Кадрите изглеждаха по-зле, отколкото се чувстваше самият той.

Джон Стоунс бе съкрушен, че имаше този малък инцидент. Не е голяма контузия. Предвид историята му през този сезон, трябваше да бъдем внимателни. Нямаше смисъл да го насилваме и да опитваме неща, които биха могли да влошат нещата. При мен той има голям кредит на доверие. Той е ключов играч за нас - и като титуляр, и като резерва. Като всеки друг, трябва да е във форма. Нека изчакаме как ще се развият нещата".

Запитан дали има достатъчно опции в атака, в случай че Хари Кейн не би бил на разположение за Световното, Тухел отговори: "Имам някои идеи, но няма да ги оповестявам публично. Радвам се, че Хари се завърна в лагера и ще води отбора утре на терена. Имаме някои опции".

Ето какво сподели Тухел по адрес на Япония: “Очаквам добре трениран отбор. Мобилен, гъвкав, обичащ притежанието на топката. Имат много бързи играчи. Винаги можем да пострадаме от смяната на ритъма им на игра, имайки предвид формацията, с която играят.

Още е март. Доволни сме от начина, по който проведохме лагера досега. Знаем, че мачът срещу Уругвай не беше най-приятния за гледане, но се изправихме срещу може би най-добрия им състава, а при нас имаше много нови играчи. Въпреки това направихме много неща както трябва".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages