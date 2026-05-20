Абе, къде е Артета?

Във вторник вечер Арсенал стана шампион на Англия и партито започна. Играчи, треньори и служители на клуба се бяха събрали на клубната база, където изгледаха как Манчестър Сити сгреши срещу Борнемут (1:1), с което “топчиите” станаха недостижими на върха. Последва лудо празненство, което продължи до сутринта.

Направи обаче впечатление, че в този паметен момент с тима не беше мениджърът Микел Артета. От десетките клипове от клуба той не се вижда никъде.

Най-вероятно испанецът е гледал срещата вкъщи при семейството си, както беше планирал да го направи. Още в понеделник - след победата с 1:0 над Бърнли - Артета заяви, че смята да си стои у дома.

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг