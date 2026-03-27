Тухел обясни защо не е повикал Александър-Арнолд

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че все още Трент Александър-Арнолд има шанс да попадне в разширение състав за Световното първенство, въпреки че момента има други играчи за тази позиция, чиито профил отговаря повече на вижданията на германеца. Звездата на Реал Мадрид не попадна в състава от 35 играчи, които Тухел повика за предстоящите контроли, въпреки че титулярът Рийс Джеймс е контузен. Впоследствие селекционерът повика и Бен Уайт, след като Джаръл Куанса отпадна.

“Решението, което взехме, бе много трудно. Няма никакви съмнения относно неговите качества, кариерата му и това, което може да даде на отборите, в които играе. Ние обаче създадохме малко по-различен модел на игра, когато той не беше в отбора през септември, октомври и ноември. Този модел се градеше на интензивност, позитивизъм, на равномерни действия в играта на десния бек по отношение на пробивите от външната страна и влизанията навътре.

Профилът на играчите, които тогава бяха с нас, е малко по-различен, а те се представиха толкова добре. Просто се придържаме към това. Знам, че това е за сметка на Трент. Той беше с нас през юни и може би е заслужил втори шанс. Това е много трудно решение, осъзнавам го. Той го прие и ще продължи напред. Ще се постарая да гледам някои мачове на Реал Мадрид, може би мач от Шампионската лига на живо, за да получа последните си впечатления. Той е в дългия списък и все още всички са в плановете. Но в момента някои други момчета са точно пред него”, заяви Тухел.