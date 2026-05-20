Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

Домакинският мач срещу Евертън в неделя, в който Тотнъм трябва да спечели поне точка, за да остане в Премиър лийг, засенчва дори важността от финала на Лига Европа миналата година, смята мениджърът на тима Роберто Де Дзерби. “Шпорите” можеха да си осигурят оставане в елита и с равенство срещу Челси, но загубата с 1:2 остави развръзката за последния кръг, като 18-ият Уест Хам все още има шансове за оцеляване.

"Неделя е финалът за Тотнъм. Не в Билбао срещу Манчестър Юнайтед (б. а. - в Лига Европа миналия сезон). Най-важният мач е в неделя. Сега играем за нещо повече от трофей. Това е за гордостта на клуба и историята. Можеш да спечелиш финал и да получиш още един трофей, но това е по-важно. Това е въпрос на достойнство", категоричен е италианецът.

Преди почти година Тотнъм спаси поредния ужасен сезон в първенството, в който завърши на 17-о място, побеждавайки Юнайтед с 1:0 на финала на Лига Европа - първата купа на клуба от 2008 година насам. Вместо да бъде трамплин към по-добри неща обаче, отборът сега е изложен на сериозна опасност от първо изпадане от 1977 година, въпреки че равенство срещу Евертън би било достатъчно. Де Дзерби сега трябва да успокои нервите си преди важния сблъсък с Евертън, който Тотнъм, който е постигнал само две домакински победи през целия сезон, просто не може да си позволи да загуби. Ако това се случи и Уест Хам победи Лийдс, “спърс” ще трябва да започнат да планират живота си в Чемпиъншип.

Де Дзерби обаче остава позитивен. "Бих искал да играем в неделя като последните 20 минути днес, защото в тях показахме повече енергия, повече страст, нещо повече вътре в нас. Всеки един от играчите е фокусиран върху целта. Те работят усилено през седмицата и всеки един от нас иска да постигне целта. Мисля, че играем финал в неделя, важен мач, но на нашия стадион, така че трябва да оцелеем. Но това е голям ден за нас", завърши той.

Снимки: Gettyimages