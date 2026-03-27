Англия 0:0 Уругвай, безплоден натиск на домакините

Отборите на Англия и Уругвай играят при резултат 0:0 в приятелски мач на "Уембли", който е част от подготовката на двата тима за предстоящото Световно първенство през лятото.

Томас Тухел е избрал Доминик Соланке да води атаката, а в предни позиции ще го подкрепят Маркъс Рашфорд, Фил Фоудън и Нони Мадуеке. Двойката опорни халфове са Джордан Хендерсън и Джеймс Гарнър.

Марсело Биелса пък залага на Агустин Канобио, Родриго Агире и Максимилиано Араухо в атака. Федерико Валверде, Мануел Угарте и Хьорхян Де Араскаета пък ще движат играта в средата на терена.

Срещата започна с натиск на домакините, които имаха няколко интересни атаки, но липсваше завършващият удар.

Първият точен изстрел отправи Доминик Соланке в 19-ата минута. Той получи пред наказателното поле, обърна се и стреля, но право в ръцете на Фернандо Муслера.

Уругвай организира една от малкото си атаки до момента в 27-ата минута, когато Агустин Канобио напредна през центъра и опита удар, който обаче бе крайно разочароващ и мина високо над вратата.

В 29-ата минута топката бе центрирана към Доминик Соланке в близост до вратата, но тя летеше доста балонно и нападателят нямаше как да отправи по-силен удар, така че Муслера без проблеми улови.