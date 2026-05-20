Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

Манчестър Сити загуби битката с Арсенал за титлата в Англия, но Ерлинг Холанд веднага се зарече той и съотборниците му да направят всичко по силите си още след година отново да вдигнат трофея. Във вторник Сити направи равенство 1:1 с Борнемут в 37-ия кръг и по този начин Арсенал триумфира със златните медали.

„В крайна сметка всеки мач в Премиър лийг е труден - заяви Холанд, цитиран от БТА. - Опитахме се, но не беше достатъчно. Целият клуб трябва да използва това като мотивация сега. Трябва да се ядосваме на себе си, трябва да усетим огън в себе си, защото това не е достатъчно добро. Минаха две години, в които не сме шампиони, но се чувства като вечност. Ще направим всичко възможно, за да спечелим лигата следващия сезон.”

Гуардиола: Случи се, това е положението