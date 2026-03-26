Рууни: Присъствието на Тухел може да е от решаващо значение за Англия

  • 26 март 2026 | 16:09
Бившият нападател на националния отбор на Англия Уейн Рууни заяви, че присъствието на скамейката на "доказан победител" като Томас Тухел може да се окаже от решаваща полза за "трите лъва" в опита им да спечелят световната титла това лято. Англия игра в последните два финала на европейските първенство, но загуби и двата, съответно от Италия и Испания. На световни първенства тимът остана четвърти през 2018 година и отпадна на четвъртфиналите през 2022 година. При всички тези случаи на мениджърския пост бе Гарет Саутгейт.

"През последните години Англия се представя много силно в турнирите, в които участва, но винаги нещо малко не достига. От идването си Томас Тухел свърши много добра работа", отчете Рууни. "Работих за кратко с Гарет в националния отбор, с Тухел никога не съм работил. Но виждам, че той е победител. В кариерата си е спечелил най-големите трофеи. Понякога в края на турнирите опитът е от решаващо значение. Надявам се той да е човекът, който да ни изведе на следващото ниво", каза още легендата на Манчестър Юнайтед и Евертън.

"Надявам се Англия да достигне до полуфиналите. Там може да се случи всичко. Надявам се, че с опита, който има Томас, и с този, който имат част от играчите, ще успеем да стигнем до края." Рууни каза още, че е фен на подхода на Тухел, който не робува на имена, а залага на тези в най-добра форма. Като пример той даде избора на Морган Роджърс от Астън Вила пред този на Джуд Белингам от Реал Мадрид в края на квалификационния цикъл през есента на миналата година. "Тухел вече направи това, което се очакваше от него в квалификациите и класира отбора за световното. Имаше положителни знаци в квалификациите. Вижте например Морган Роджърс. Играчи като Фил Фоудън, Джуд Белингам и Коул Палмър се борят за мястото си в тима. Освежаващо е да видиш треньор, който залага на играчи във форма, а не на имена", посочи още Рууни.

Англичанинът, който в края на кариерата си игра за кратко в САЩ за Ди Си Юнайтед, посочи и една от основните пречки, които може да срещне английският национален отбор по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Жегата и влажността ще им създадат проблеми. Това го казвам от собствен опит. На мен обикновено ми трябваха по два дни за възстановяване, но в САЩ в повечето случаи се нуждаех от три или четири. Знам, че те знаят за това и се надявам да се подготвят по правилния начин", коментира още Рууни.

