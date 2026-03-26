Рууни: Присъствието на Тухел може да е от решаващо значение за Англия

Бившият нападател на националния отбор на Англия Уейн Рууни заяви, че присъствието на скамейката на "доказан победител" като Томас Тухел може да се окаже от решаваща полза за "трите лъва" в опита им да спечелят световната титла това лято. Англия игра в последните два финала на европейските първенство, но загуби и двата, съответно от Италия и Испания. На световни първенства тимът остана четвърти през 2018 година и отпадна на четвъртфиналите през 2022 година. При всички тези случаи на мениджърския пост бе Гарет Саутгейт.

"През последните години Англия се представя много силно в турнирите, в които участва, но винаги нещо малко не достига. От идването си Томас Тухел свърши много добра работа", отчете Рууни. "Работих за кратко с Гарет в националния отбор, с Тухел никога не съм работил. Но виждам, че той е победител. В кариерата си е спечелил най-големите трофеи. Понякога в края на турнирите опитът е от решаващо значение. Надявам се той да е човекът, който да ни изведе на следващото ниво", каза още легендата на Манчестър Юнайтед и Евертън.

"Надявам се Англия да достигне до полуфиналите. Там може да се случи всичко. Надявам се, че с опита, който има Томас, и с този, който имат част от играчите, ще успеем да стигнем до края." Рууни каза още, че е фен на подхода на Тухел, който не робува на имена, а залага на тези в най-добра форма. Като пример той даде избора на Морган Роджърс от Астън Вила пред този на Джуд Белингам от Реал Мадрид в края на квалификационния цикъл през есента на миналата година. "Тухел вече направи това, което се очакваше от него в квалификациите и класира отбора за световното. Имаше положителни знаци в квалификациите. Вижте например Морган Роджърс. Играчи като Фил Фоудън, Джуд Белингам и Коул Палмър се борят за мястото си в тима. Освежаващо е да видиш треньор, който залага на играчи във форма, а не на имена", посочи още Рууни.

Англичанинът, който в края на кариерата си игра за кратко в САЩ за Ди Си Юнайтед, посочи и една от основните пречки, които може да срещне английският национален отбор по време на световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. "Жегата и влажността ще им създадат проблеми. Това го казвам от собствен опит. На мен обикновено ми трябваха по два дни за възстановяване, но в САЩ в повечето случаи се нуждаех от три или четири. Знам, че те знаят за това и се надявам да се подготвят по правилния начин", коментира още Рууни.