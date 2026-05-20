Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Новите шампиони на Англия от Арсенал празнуваха цяла нощ спечелването на златните медали в Премиър лийг. Отборът от “Емиратс” стигна до трофея без игра, след като вторият Манчестър Сити записа 1:1 срещу Борнемут.

Вечерта - в очакване на триумфа - всички футболисти на отбора се събраха на тренировъчната си база, за да гледат заедно мача на съперника. След края му играчите се отдадоха на празненства, които продължиха цяла нощ.

Вече има видеа как тази сутрин привърженици срещат пред стадиона Букайо Сака и други от шампионите на Арсенал, които тепърва се прибират от партито.

🚨 Arsenal’s players genuinely HAVEN’T gone to sleep yet after winning the Premier League. 😭🏆



A fan bumped into some of them near the Emirates early this morning and they were still full of energy, celebrating like crazy. 🥳❤️🤍 pic.twitter.com/pihXiQA50K — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 20, 2026

В Арсенал вече празнуват титлата: Тя принадлежи на всички нас