Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Новите шампиони на Англия от Арсенал празнуваха цяла нощ спечелването на златните медали в Премиър лийг. Отборът от “Емиратс” стигна до трофея без игра, след като вторият Манчестър Сити записа 1:1 срещу Борнемут.
Вечерта - в очакване на триумфа - всички футболисти на отбора се събраха на тренировъчната си база, за да гледат заедно мача на съперника. След края му играчите се отдадоха на празненства, които продължиха цяла нощ.
Вече има видеа как тази сутрин привърженици срещат пред стадиона Букайо Сака и други от шампионите на Арсенал, които тепърва се прибират от партито.